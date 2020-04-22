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22 Nisan 2020, Çarşamba
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Dört isim ülkelerinde

Dört isim ülkelerinde

4 yabancı futbolcu yönetimden aldıkları izinle ülkelerine dönmüştü. Yönetimle yaptıkları görüşmelerle ülkelerine gitme talepleri olumlu karşılanan Kevin N'Koudou, , ve , geçtiğimiz günlerde 'den ayrılmıştı. Siyah-beyazlı ekipte gelecek hafta yapılacak antrenmanlarda da bu dört ismin yer alması beklenmiyor.

4 yabancı futbolcu yönetimden aldıkları izinle ülkelerine dönmüştü. Yönetimle yaptıkları görüşmelerle ülkelerine gitme talepleri olumlu karşılanan Kevin N'Koudou, , ve , geçtiğimiz günlerde 'den ayrılmıştı. Siyah-beyazlı ekipte gelecek hafta yapılacak antrenmanlarda da bu dört ismin yer alması beklenmiyor.
  1. 22.4.2020
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