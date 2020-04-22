Beşiktaş'ta Vida'nın yerine Schwaab hamlesi!
Hırvat stoperi Domagoj Vida'ya teklifler gelen Beşiktaş, bu ismin yerine sürpriz bir aday için harekete geçti. Siyah-beyazlılar, PSV Eindhoven'da forma giyen Alman futbolcu Schwaab için nabız yokluyor. İşte detaylar...
Gelecek yılın planlarını yapan Beşiktaş, aradığı stoperi Hollanda'da buldu. Hırvat stoper Domagoj Vida'ya gelecek olan teklifleri değerlendiren ve savunma hattında değişime gitmeyi düşünen Kara Kartal, PSV Eindhoven'ın 31 yaşındaki stoperi Daniel Schwaab için harekete geçmeye hazırlanıyor.
Son 4 sezondur Hollanda ekibinde görev yapan başarılı Alman savunmacının sözleşmesi sezon sonunda sona erecek.
Yeni Asır'da yer alan habere göre futbolcu için bonservis bedeli ödemeyecek olan yönetim, futbolcuya menajeri kanalıyla ulaşarak nabız yokladı. Hollanda ekibinden 24 maçta forma giyip 2 de gol atan Schwaab, Freiburg, Leverkusen ve Stuttgart ekiplerinde de oynadı.
- 22.04.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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