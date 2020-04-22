Beşiktaş'ta Vida'nın yerine Schwaab hamlesi!

Gelecek yılın planlarını yapan Beşiktaş, aradığı stoperi Hollanda'da buldu. Hırvat stoper Domagoj Vida'ya gelecek olan teklifleri değerlendiren ve savunma hattında değişime gitmeyi düşünen Kara Kartal, PSV Eindhoven'ın 31 yaşındaki stoperi Daniel Schwaab için harekete geçmeye hazırlanıyor.

Son 4 sezondur Hollanda ekibinde görev yapan başarılı Alman savunmacının sözleşmesi sezon sonunda sona erecek.

Yeni Asır'da yer alan habere göre futbolcu için bonservis bedeli ödemeyecek olan yönetim, futbolcuya menajeri kanalıyla ulaşarak nabız yokladı. Hollanda ekibinden 24 maçta forma giyip 2 de gol atan Schwaab, Freiburg, Leverkusen ve Stuttgart ekiplerinde de oynadı.



