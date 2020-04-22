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22 Nisan 2020, Çarşamba
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Haberler Beşiktaş Vida'nın yerine Alman panzeri! Menajeriyle temasa geçildi

'ta Vida'nın yerine Schwaab hamlesi!

Beşiktaş'ta Vida'nın yerine Schwaab hamlesi!

Hırvat stoperi 'ya teklifler gelen , bu ismin yerine sürpriz bir aday için harekete geçti. Siyah-beyazlılar, 'da forma giyen Alman futbolcu Schwaab için nabız yokluyor. İşte detaylar...

Gelecek yılın planlarını yapan , aradığı stoperi 'da buldu. Hırvat stoper 'ya gelecek olan teklifleri değerlendiren ve savunma hattında değişime gitmeyi düşünen Kara Kartal, 'ın 31 yaşındaki stoperi Daniel Schwaab için harekete geçmeye hazırlanıyor.

Son 4 sezondur Hollanda ekibinde görev yapan başarılı Alman savunmacının sözleşmesi sezon sonunda sona erecek.

Yeni Asır'da yer alan habere göre futbolcu için bonservis bedeli ödemeyecek olan yönetim, futbolcuya menajeri kanalıyla ulaşarak nabız yokladı. Hollanda ekibinden 24 maçta forma giyip 2 de gol atan Schwaab, Freiburg, Leverkusen ve Stuttgart ekiplerinde de oynadı.


  1. 22.04.2020
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