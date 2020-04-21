Son dakika: Beşiktaş'ta Karius depremi!

Ekonomik sıkıntıların corona virüsü salgını sonrası iyice tavan yaptığı Beşiktaş'ta ilk ayrılık gerçekleşti. Geçtiğimiz günlerde 1.6 milyon euroluk alacağı ödenmediği gerekçesiyle kulübü FIFA'ya şikayet eden Loris Karius ile yollar ayrıldı. NTV Spor'da yer alan habere göre, Alman kaleci sözleşmesini feshederek siyah-beyazlı kulüpten ayrıldı.

67 MAÇTA 95 GOL YEDİ!

Beşiktaş'ın 2018 yazında İngiliz devi Liverpool'dan 2 yıllığına kiraladığı 27 yaşındaki file bekçisi, yediği hatalı gollerle siyah-beyazlı taraftarların tepkisini çekmişti. Beşiktaş'ta 2 yılda 67 maça çıkan Karius, kalesinde 95 gol görürken, sadece 14 maçı gol yemeden tamamladı.