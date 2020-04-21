Corona virüsü salgını nedeniyle ekonomik anlamda kriz yaşayan Beşiktaş'ta flaş bir ayrılık yaşandı! NTV Spor'un haberine göre, 1.6 milyon euroluk alacağı için Beşiktaş'ı FIFA'ya şikayet eden Alman kaleci Loris Karius, sözleşmesini feshederek siyah-beyazlı kulüple yollarını ayırdı.
Ekonomik sıkıntıların corona virüsü salgını sonrası iyice tavan yaptığı Beşiktaş'ta ilk ayrılık gerçekleşti. Geçtiğimiz günlerde 1.6 milyon euroluk alacağı ödenmediği gerekçesiyle kulübü FIFA'ya şikayet eden Loris Karius ile yollar ayrıldı. NTV Spor'da yer alan habere göre, Alman kaleci sözleşmesini feshederek siyah-beyazlı kulüpten ayrıldı.
67 MAÇTA 95 GOL YEDİ!
Beşiktaş'ın 2018 yazında İngiliz devi Liverpool'dan 2 yıllığına kiraladığı 27 yaşındaki file bekçisi, yediği hatalı gollerle siyah-beyazlı taraftarların tepkisini çekmişti. Beşiktaş'ta 2 yılda 67 maça çıkan Karius, kalesinde 95 gol görürken, sadece 14 maçı gol yemeden tamamladı.
- 21.04.2020
- Güncelleme: 21.04.2020 21:23
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Son dakika: Beşiktaş'ta Karius depremi! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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