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21 Nisan 2020, Salı
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Son dakika: 'ta depremi!

Son dakika: Beşiktaş'ta Karius depremi!

Corona virüsü salgını nedeniyle ekonomik anlamda kriz yaşayan 'ta flaş bir ayrılık yaşandı! Spor'un haberine göre, 1.6 milyon euroluk alacağı için Beşiktaş'ı 'ya şikayet eden Alman kaleci Loris , sözleşmesini feshederek siyah-beyazlı kulüple yollarını ayırdı.

Ekonomik sıkıntıların corona virüsü salgını sonrası iyice tavan yaptığı 'ta ilk ayrılık gerçekleşti. Geçtiğimiz günlerde 1.6 milyon euroluk alacağı ödenmediği gerekçesiyle kulübü 'ya şikayet eden Loris ile yollar ayrıldı. Spor'da yer alan habere göre, Alman kaleci sözleşmesini feshederek siyah-beyazlı kulüpten ayrıldı.

67 MAÇTA 95 GOL YEDİ!

Beşiktaş'ın 2018 yazında İngiliz devi 'dan 2 yıllığına kiraladığı 27 yaşındaki file bekçisi, yediği hatalı gollerle siyah-beyazlı taraftarların tepkisini çekmişti. Beşiktaş'ta 2 yılda 67 maça çıkan Karius, kalesinde 95 gol görürken, sadece 14 maçı gol yemeden tamamladı.

  1. 21.04.2020
  2. Güncelleme: 21.04.2020 21:23
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