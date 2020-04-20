Son dakika: Ve Beşiktaş sahaya indi! Corona virüsü...
Beşiktaş'da son dakika gelişmesi... Corona virüsü (koronavirüsü) nedeniyle lige verilen ara sonrasında siyah beyazlılar sürpriz bir gelişmeye imza attı. Alınan bilgilere göre Beşiktaşlı futbolcular, antrenmanlara başladı.
Beşiktaş'ta sürpriz gelişme... Corona virüsü nedeniyel lige verilen ara sonrasında Beşiktaşlı futbolcular ile kez idman gerçekleştirdi.
Bugün saat 12.00'de toplanan siyah-beyazlı futbolcuların, 6'şarlı gruplar halinde, sosyal mesafe kuralına uyarak antrenman yaptığı öğrenildi.
İlk grupta Burak Yılmaz, Adem Ljajic, Vida, Atiba, Umut Nayir ve Utku gibi isimler yer aldı.
- 20.04.2020
- Güncelleme: 20.04.2020 12:15
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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