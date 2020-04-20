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20 Nisan 2020, Pazartesi
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Haberler Beşiktaş Ve Beşiktaş sahaya indi! Antrenman...

Son dakika: Ve sahaya indi! Corona virüsü...

Son dakika: Ve Beşiktaş sahaya indi! Corona virüsü...

'da son dakika gelişmesi... Corona virüsü (koronavirüsü) nedeniyle lige verilen ara sonrasında siyah beyazlılar sürpriz bir gelişmeye imza attı. Alınan bilgilere göre Beşiktaşlı futbolcular, antrenmanlara başladı.

'ta sürpriz gelişme... Corona virüsü nedeniyel lige verilen ara sonrasında Beşiktaşlı futbolcular ile kez idman gerçekleştirdi.

Bugün saat 12.00'de toplanan siyah-beyazlı futbolcuların, 6'şarlı gruplar halinde, sosyal mesafe kuralına uyarak antrenman yaptığı öğrenildi.

İlk grupta Burak Yılmaz, Adem Ljajic, Vida, Atiba, Umut Nayir ve Utku gibi isimler yer aldı.

  1. 20.04.2020
  2. Güncelleme: 20.04.2020 12:15
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