Melissa Satta çileden çıktı! "Tırnak bakımı umrumda değil! Dışarı çıkmak istiyorum"
Çin'in Wuhan kentinde başlayan ve tüm dünyada binlerce insanın ölümüne sebep olan corona virüsü (koronavirüsü), Avrupa futbol piyasasını derinden vurmuştu. Majör liglerin süresiz ertelenmesine neden olan bu pandemi, Beşiktaş'ın yıldızı Kevin Prince Boateng'in eşi Melissa Satta'yı çileden çıkarttı. Satta, yaptığı açıklamada, "Kuaför ya da tırnak bakımım umrumda değil, sadece dışarı çıkmak istiyorum!" dedi. İşte o sözler... (fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)
Corona virüsü (koronavirüsü) Beşiktaş'ın yıldızı Kevin Prince Baoteng'in eşini adeta çileden çıkarttı. Satta, karantina sebebiyle evde kalarak ailesiyle beraber sosyal izolasyon yaparken, psikolojik olarak durumun verdiği zarara dikkat çekti.
Sportmediaset'e konuşan Satta, şu sözleri sarf etti;
"Ben her zaman çok sportif biri oldum. Eğitim projem var ve şimdi bunu evimde kişisel olarak yapıyorum. Benim niteliklerimden biri de yardımcı olmak. Başkalarına yardım etmeyi seviyorum ve çok düzenli biriyim.
Milano'ya dair neyi isterdim? Boateng'in oraya geri dönmesini isterdim. San Siro'ya sürekli giderdim. Maçlarını izlemeyi severdim. San Siro'dan ayrıldığımız için çok üzgünüm. Özel bir yer ve bizim için.
KARANTİNA SONRASI...
Karantina sonrasında en basit şeyleri yapacağım... Kuaför ve ya tırnak bakımım umrumda değil, sadece dışarı çıkmak istiyorum!"
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- 20.04.2020
- Güncelleme: 20.04.2020 12:26
- Melissa Satta çileden çıktı! "Tırnak bakımı umrumda değil! Dışarı çıkmak istiyorum"
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Melissa Satta çileden çıktı! "Tırnak bakımı umrumda değil! Dışarı çıkmak istiyorum" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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