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19 Nisan 2020, Pazar
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ve şaşırttı

Aras ve Love şaşırttı

 yönetimi 'na katılım için gerekli olan 'temiz' kağıdını almak futbolcularla görüşmelere başladı.

yönetimi 'na katılım için gerekli olan 'temiz' kağıdını almak futbolcularla görüşmelere başladı. İlk olarak takımdan ayrılan Vagner ile Özbiliz'in menajeri ile temasa geçen siyah-beyazlı yönetim 'olumsuz' yanıt aldı. Yönetim, 600'er bin euro alacakları bulunan Love ile Özbiliz'e bu parayı taksitle ödemeyi teklif etti ancak oyuncular "Taksiti kabul etmiyoruz, tamamını istiyoruz" cevabını verince yönetim adeta şok oldu.

  1. 19.4.2020
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