Beşiktaş yönetimi Avrupa Kupaları'na katılım için gerekli olan 'temiz' kağıdını almak futbolcularla görüşmelere başladı.
Beşiktaş yönetimi Avrupa Kupaları'na katılım için gerekli olan 'temiz' kağıdını almak futbolcularla görüşmelere başladı. İlk olarak takımdan ayrılan Vagner Love ile Aras Özbiliz'in menajeri ile temasa geçen siyah-beyazlı yönetim 'olumsuz' yanıt aldı. Yönetim, 600'er bin euro alacakları bulunan Love ile Özbiliz'e bu parayı taksitle ödemeyi teklif etti ancak oyuncular "Taksiti kabul etmiyoruz, tamamını istiyoruz" cevabını verince yönetim adeta şok oldu.
- 19.4.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Aras ve Love şaşırttı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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