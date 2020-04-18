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18 Nisan 2020, Cumartesi
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Lucescu: ’ı reddettim

Lucescu: Beşiktaş’ı reddettim

'ta  için düşünülen , Rumen basınına açıklamalarda bulundu.

'ta için düşünülen , Rumen basınına açıklamalarda bulundu. Siyah-beyazlıların bu teklifini şu an için kabul etmediğini açıklayan Rumen çalıştırıcı, "Bu dönem futbola biraz ara vermem gerektiğini düşünüyorum. Temmuz ayında ne olacağını göreceğiz. Sportif direktör olarak Beşiktaş'a gitmeyi reddettim. Sonra ne olur bilmiyorum. Yaşayıp göreceğiz" dedi.

  1. 18.4.2020
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