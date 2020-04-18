İşte Beşiktaş'ın çalışmalara başlayacağı tarih!
Corona virüsü tedbileri kapsamında liglerin ertelenmesinin ardından Beşiktaş'ta futbolcular 1 aydır evden çıkmıyor. Evde antrenmanlarına devam eden siyah-beyazlılarda yönetim sahaya inme kararı aldı ve bunu Türkiye'de yapan ilk takım Beşiktaş olacak. İşte sahaya inilecek tarih ve alınacak önlemler...
Süper Lig ekiplerinden 1 aylık aranın ardından sahaya iniyor. Futbolcular evde bireysel çalışmalarla formlarını korumaya çalışsa da bunun yeterli olmadığı da bir gerçek.
PAZARTESİ NEVZAT DEMİR'DE ÇALIŞILACAK
Beşiktaş, evden çıkmaya hazırlanıyor. Siyah beyazlılar, Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde Pazartesi gününden itibaren 4'er, 5'er kişilik gruplar halinde idmanlara çıkmayı planlıyor. Çalışmalarda temas olmayacak.
SIKI TEDBİRLER ALINACAK
Yönetim tesislerde sıkı sağlık tedbirleri alarak, çalışma koşulları oluşturacak. Çalışmalar İtalyan kondisyoner Stefano Marrone yönetiminde gerçekleştirilecek.
Beşiktaş'ta bazı futbolcular tesislerde çalışmaya gidiyordu. Almanya'da da takımlar küçük gruplar halinde idmanlara başlamıştı.
TÜRKİYE'DE İLK OLACAK
TFF yöneticisi Servet Yardımcı, yaptığı son açıklamada ligi Haziran-Temmuz aralığında tamamlamayı planladıklarını söyledi. Beşiktaş, planlandığı gibi giderse Türkiye'de gruplar halinde idmanlara çıkan ilk ekip olacak.
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
İşte Beşiktaş'ın çalışmalara başlayacağı tarih! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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