İşte Beşiktaş'ın çalışmalara başlayacağı tarih!

Süper Lig ekiplerinden 1 aylık aranın ardından sahaya iniyor. Futbolcular evde bireysel çalışmalarla formlarını korumaya çalışsa da bunun yeterli olmadığı da bir gerçek.

PAZARTESİ NEVZAT DEMİR'DE ÇALIŞILACAK

Beşiktaş, evden çıkmaya hazırlanıyor. Siyah beyazlılar, Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde Pazartesi gününden itibaren 4'er, 5'er kişilik gruplar halinde idmanlara çıkmayı planlıyor. Çalışmalarda temas olmayacak.

SIKI TEDBİRLER ALINACAK

Yönetim tesislerde sıkı sağlık tedbirleri alarak, çalışma koşulları oluşturacak. Çalışmalar İtalyan kondisyoner Stefano Marrone yönetiminde gerçekleştirilecek.

Beşiktaş'ta bazı futbolcular tesislerde çalışmaya gidiyordu. Almanya'da da takımlar küçük gruplar halinde idmanlara başlamıştı.

TÜRKİYE'DE İLK OLACAK

TFF yöneticisi Servet Yardımcı, yaptığı son açıklamada ligi Haziran-Temmuz aralığında tamamlamayı planladıklarını söyledi. Beşiktaş, planlandığı gibi giderse Türkiye'de gruplar halinde idmanlara çıkan ilk ekip olacak.