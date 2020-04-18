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18 Nisan 2020, Cumartesi
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İşte 'ın çalışmalara başlayacağı tarih!

İşte Beşiktaş'ın çalışmalara başlayacağı tarih!

Corona virüsü tedbileri kapsamında liglerin ertelenmesinin ardından 'ta futbolcular 1 aydır evden çıkmıyor. Evde antrenmanlarına devam eden siyah-beyazlılarda yönetim sahaya inme kararı aldı ve bunu 'de yapan ilk takım Beşiktaş olacak. İşte sahaya inilecek tarih ve alınacak önlemler...

ekiplerinden 1 aylık aranın ardından sahaya iniyor. Futbolcular evde bireysel çalışmalarla formlarını korumaya çalışsa da bunun yeterli olmadığı da bir gerçek.

PAZARTESİ NEVZAT DEMİR'DE ÇALIŞILACAK
, evden çıkmaya hazırlanıyor. Siyah beyazlılar, Ümraniye 'nde Pazartesi gününden itibaren 4'er, 5'er kişilik gruplar halinde idmanlara çıkmayı planlıyor. Çalışmalarda temas olmayacak.

SIKI TEDBİRLER ALINACAK
Yönetim tesislerde sıkı sağlık tedbirleri alarak, çalışma koşulları oluşturacak. Çalışmalar İtalyan kondisyoner Stefano Marrone yönetiminde gerçekleştirilecek.

Beşiktaş'ta bazı futbolcular tesislerde çalışmaya gidiyordu. 'da da takımlar küçük gruplar halinde idmanlara başlamıştı.

TÜRKİYE'DE İLK OLACAK
TFF yöneticisi , yaptığı son açıklamada ligi Haziran-Temmuz aralığında tamamlamayı planladıklarını söyledi. Beşiktaş, planlandığı gibi giderse 'de gruplar halinde idmanlara çıkan ilk ekip olacak.

  1. 18.04.2020
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