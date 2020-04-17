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17 Nisan 2020, Cuma
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Haberler Beşiktaş Luce'den flaş Süper Lig itirafı: Reddettim!

'dan flaş itiraf: Reddettim!

Mircea Lucescu'dan flaş itiraf: Reddettim!

'de daha önce bir çok takımı çalıştırmış dolayısıyla Türk futbolunu yakında tanıyan Rumen teknik adama flaş bir itirafta bulundu. Tecrübeli teknik adam Süper Lig'den bir teklif aldığını ancak reddettiğini açıkladı. İşte detaylar...

'ta Sportif Direktörlük için düşünülen , Rumen basınına bu teklif için açıklamalarda bulundu. Siyah-beyazlıların bu teklifini şu an için kabul etmediğini açıklayan Rumen çalıştırıcı, "Bu dönem futbola biraz ara vermem gerektiğini düşünüyorum. Temmuz ayında ne olacağını göreceğiz. Sportif direktör olarak Beşiktaş'a gitmeyi reddettim. Sonra ne olur bilmiyorum. Yaşayıp göreceğiz" dedi.

Beşiktaş Mircea Lucescu'dan vazgeçti

Korona virüsün futbolu derinden sarstığını belirten Lucescu, "İnsanların spora, yarışmalara ihtiyacı var. Duygusal bir yapımız var. Futbolla, sporla meşgul oluyoruz. Oyuncuların eski formlarına dönmesi için de en az 2 haftaya ihtiyacı var" değerlendirmesini yaptı.

74 yaşındaki tecrübeli çalıştırıcı, virüs yüzünden 'nın çok etkilendiğini ve bu ülkede bulunan birçok arkadaşıyla sürekli iletişim halinde olduğunu da söyledi.

  1. 17.04.2020
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