Beşiktaşlı Domagoj Vida için olay yorum! "Fransa'da iş yapmaz"
Beşiktaş forması giyen Hırvat stoper Domagoj Vida'nın adı son dönemlerde Fransız ekibi Olympique Marsilya ile anılıyordu. Tecrübeli oyuncuyla ilgili dikkat çeken bir yorum geldi. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)
Beşiktaş'ın Hırvat savunmacısı Domagoj Vida'nın adı bir süredir Fransa Ligue 1 takımlarından Olympique Marsilya ile anılıyordu. Fransız basınından Le Phoceen, oyuncuyla ilgili Hırvat scout Miladin Cipin'in görüşlerine başvurdu.
Hırvat socut, deneyimli futbolcunun Olympique Marsilya'yı taşıyamayacağını söyledi ve şöyle konuştu:
Vida şu an düşüşe geçmiş bir oyuncu. Evet, çok fazla deneyimi var ama kariyeri düşüşte. Hala Hırvatistan Milli Takımı'nda Lovren'le birlikte tandemde oynuyor çünkü burada rekabet fazla yok. Ancak Caleta-Car geliyor ve Vida yerini bu isme kaptıracak, buna eminim. Ben Vida'yı Ligue 1 için uygun bulmuyorum. O gerçek bir savaşçı, rakibini son ana kadar asla bırakmaz ancak topu çıkarmada teknik birtakım eksikleri var ve bence Fransız futbolu için biraz yavaş. Çok fazla hata yapıyor. Fransa'da iş yapmaz. İçtenlikle söylüyorum kötü bir futbolcu değil bilakis mücadeleci birisi ancak Marsilya'yı taşıyabileceğini düşünmüyorum.
- 16.04.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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