Beşiktaşlı Domagoj Vida için olay yorum! "Fransa'da iş yapmaz" - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
16 Nisan 2020, Perşembe
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Beşiktaşlı için olay yorum! "'da iş yapmaz"

Beşiktaşlı Domagoj Vida için olay yorum! "Fransa'da iş yapmaz"

forması giyen Hırvat stoper 'nın adı son dönemlerde Fransız ekibi ile anılıyordu. Tecrübeli oyuncuyla ilgili dikkat çeken bir yorum geldi. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

'ın Hırvat savunmacısı 'nın adı bir süredir Ligue 1 takımlarından ile anılıyordu. Fransız basınından Le Phoceen, oyuncuyla ilgili Hırvat scout Miladin Cipin'in görüşlerine başvurdu.

Hırvat socut, deneyimli futbolcunun Olympique Marsilya'yı taşıyamayacağını söyledi ve şöyle konuştu:

Vida şu an düşüşe geçmiş bir oyuncu. Evet, çok fazla deneyimi var ama kariyeri düşüşte. Hala Hırvatistan Milli Takımı'nda Lovren'le birlikte tandemde oynuyor çünkü burada rekabet fazla yok. Ancak Caleta-Car geliyor ve Vida yerini bu isme kaptıracak, buna eminim. Ben Vida'yı Ligue 1 için uygun bulmuyorum. O gerçek bir savaşçı, rakibini son ana kadar asla bırakmaz ancak topu çıkarmada teknik birtakım eksikleri var ve bence Fransız futbolu için biraz yavaş. Çok fazla hata yapıyor. Fransa'da iş yapmaz. İçtenlikle söylüyorum kötü bir futbolcu değil bilakis mücadeleci birisi ancak Marsilya'yı taşıyabileceğini düşünmüyorum.


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  1. 16.04.2020
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