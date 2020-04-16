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16 Nisan 2020, Perşembe
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Açık, kibar ve sessiz!

Açık, kibar ve sessiz!

'nin eski yardımcı antrenörü , 'ta forma giyen Ganalı yıldız Kevin-Prince Boateng'in kişiliği hakkında dikkat çeken sözler sarf etti.

Schalke'nin eski yardımcı antrenörü , 'ta forma giyen Ganalı yıldız Kevin-Prince Boateng'in kişiliği hakkında dikkat çeken sözler sarf etti. Alman basınına konuşan Hubscher, Boateng'in özgüveninin kendisini takım arkadaşlarından ayırdığını belirterek, "Kendisine fazlasıyla güveniyordu ancak açık, kibar ve sessizdi. Sahadayken hiçbir şey umurunda değil! Sadece sakatlanmaya yatkınlığını kontrol altına alamadık" ifadelerini kullandı.
  1. 16.4.2020
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