Sergen hoca bize uydu

Beşiktaş'ın genç kalecisi Utku Yuvakuran, siyah beyazlı kulübün instagram canlı yayınında açıklamalarda bulundu. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın takımın başına gelmesinin farklılık olduğunu ifade eden Utku, "Sergen hocanın otoritesi, taktik anlayışı bizim takıma daha çok uydu. Takımdaki herkes ona ayak uydurunca yükselişe geçtiğimizi düşünüyorum. Bizim için farklılık iyi oldu" yorumunu yaptı. İdolünün Casillas olduğunu belirten genç file bekçisi, "Onunla Porto ile oynadığımızda karşılaşmak nasip oldu. İnsanın idolünü görmesi herkesi heyecanlandırır" dedi.

Genç kaleci Beşiktaş'a transfer öyküsünü de söyle anlattı: Beylerbeyi'nde oynarken Tamer hoca bir maçımı izlemeye gelecekti. Yurt dışından da bazı takımlar izlemeye geldi. Sezon sonunda menajerimle görüştüler. Evde otururken Twitter'da kulübümüzün "Utku Beşiktaş'ta" paylaşımını gördüm. Menajerimle daha konuşmamıştım. Daha sonra menajerim aradı, imza atılacağını söyledi. O andaki heyecanımı anlatamam. Evin etrafında dört dönüyordum! Utku, "Futbolcu olup da kaleciliği iyi olan kim var?" sorusuna "Necip ağabey var, yan toplara iyi çıkıyor. Dorukhan da fena değil" yanıtını verdi.