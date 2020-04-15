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15 Nisan 2020, Çarşamba
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Kovalenko’dan mangal paylaşımı

Kovalenko’dan mangal paylaşımı

Ganalı yıldız Boateng'in paylaştığı "sanal mangal" videosu toplamıştı. Koronavirüsünden korunmak için eve kapanan ve adı ile anılan da aynı paylaşımı yaptı.

Ganalı yıldız Boateng'in paylaştığı "sanal mangal" videosu toplamıştı. Koronavirüsünden korunmak için eve kapanan ve adı ile anılan da aynı paylaşımı yaptı. 'le kontratı sezon sonunda bitecek olan 24 yaşındaki orta saha oyuncusunun Beşiktaş'a önerildiği ve yönetimin Ukrayna 'nın değişilmez isimlerinden olan 1,82'lik futbolcuyu değerlendirmeye aldığı iddia edilmişti.
  1. 15.4.2020
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