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14 Nisan 2020, Salı
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gelirlerine el koydu

Alanyaspor UEFA gelirlerine el koydu

'un transferi nedeniyle 'ın gelirlerine el koyduğu ortaya çıktı.

'un transferi nedeniyle 'ın gelirlerine el koyduğu ortaya çıktı. Brezilyalı oyuncuyu 3 milyon euro'ya eden siyah- beyazlılar kalan 712 bin euro'luk borcu ödeyemeyince, ekibinden 4 taksitte borcu tamamlamak için izin istedi. Ancak ayda 178 bin euro'luk taksitlerin de hiçbirisi ödenmeyince Alanyaspor, konuyu mahkemeye taşıdı. 400 bin euro tazminat almaya hak kazandı, rakamı tahsil etmek içinse Beşiktaş'ın gelirlerine el koydurdu
  1. 14.4.2020
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