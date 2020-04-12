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12 Nisan 2020, Pazar
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İlklerin stadı

İlklerin stadı

2016'da hizmete giren 4 yaşında. , ’ın açılışını yaptığı yeni stadındaki 96 resmi karşılaşmada 226 gol attı, 92 gol yedi; ’de 2 şampiyonluk yaşadı.

'ın iç saha maçlarını oynadığı , hizmete girişinin 4. yıl dönümünü yaşıyor. 2016'da hizmete giren Vodafone Park'ın resmi açılışı 'ın katılımıyla 10 Nisan 2016'da gerçekleştirildi. Beşiktaş, Vodafone Park'ta 96 resmi maç oynadı. Siyah-beyazlı ekip, , ve Avrupa kupalarını kapsayan bu karşılaşmalarda 66 galibiyet elde etti. Bu maçların 19'unu beraberlikle tamamlayan Beşiktaş, Vodafone Park'ta rakiplerine 11 defa mağlup oldu. Siyah-beyazlı takım, yeni stadındaki resmi karşılaşmalarda 226 kez rakip fileleri havalandırdı.

Siyah-beyazlı kulübün yapımı için 350 milyon liranın üzerinde harcama yaptığı Vodafone Park, kulübün eski başkanı yönetiminde hizmete girdi. Açılışından bu yana Beşiktaş'ın Süper Lig'de 2 lig şampiyonluğuna tanıklık eden Vodafone Park, 2016'da "StadiumDB.com" tarafından "Yılın En İyi Stadyumu", 2017'de ise "Stat Tasarımı ve Gelişimi Ödülleri"nde "Yılın Projesi" seçildi. Vodafone Park, Şampiyonlar Ligi şampiyonu ve UEFA Avrupa Ligi şampiyonu arasında 14 Ağustos 2019'da oynanan UEFA finaline ev sahipliği yaptı.

ALTYAPI YATIRIMI 10 MILYON DOLAR
Vodafone İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy, Türkiye'nin en fazla teknoloji yatırımı yapılan stadyumu olan ve 41 bin 903 kişi kapasiteye sahip Vodafone Park'ın altyapı yatırımının 10 milyon doları geçtiğini açıkladı. Aksoy, "Küresel ortaklarla iş birliği yaptık. Dünyanın en ileri teknolojik altyapılarından birini kurduk. Biz bu yatırımla İstanbul'a ve Türk sporuna önemli bir eser kazandırdığımıza inanıyoruz" diye konuştu.

  1. 12.4.2020
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