İlklerin stadı

Beşiktaş'ın iç saha maçlarını oynadığı Vodafone Park, hizmete girişinin 4. yıl dönümünü yaşıyor. 11 Nisan 2016'da hizmete giren Vodafone Park'ın resmi açılışı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 10 Nisan 2016'da gerçekleştirildi. Beşiktaş, Vodafone Park'ta 96 resmi maç oynadı. Siyah-beyazlı ekip, Süper Lig, Türkiye Kupası ve Avrupa kupalarını kapsayan bu karşılaşmalarda 66 galibiyet elde etti. Bu maçların 19'unu beraberlikle tamamlayan Beşiktaş, Vodafone Park'ta rakiplerine 11 defa mağlup oldu. Siyah-beyazlı takım, yeni stadındaki resmi karşılaşmalarda 226 kez rakip fileleri havalandırdı.

Siyah-beyazlı kulübün yapımı için 350 milyon liranın üzerinde harcama yaptığı Vodafone Park, kulübün eski başkanı Fikret Orman yönetiminde hizmete girdi. Açılışından bu yana Beşiktaş'ın Süper Lig'de 2 lig şampiyonluğuna tanıklık eden Vodafone Park, 2016'da "StadiumDB.com" tarafından "Yılın En İyi Stadyumu", 2017'de ise "Stat Tasarımı ve Gelişimi Ödülleri"nde "Yılın Projesi" seçildi. Vodafone Park, UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonu Liverpool ve UEFA Avrupa Ligi şampiyonu Chelsea arasında 14 Ağustos 2019'da oynanan UEFA Süper Kupa finaline ev sahipliği yaptı.

ALTYAPI YATIRIMI 10 MILYON DOLAR

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy, Türkiye'nin en fazla teknoloji yatırımı yapılan stadyumu olan ve 41 bin 903 kişi kapasiteye sahip Vodafone Park'ın altyapı yatırımının 10 milyon doları geçtiğini açıkladı. Aksoy, "Küresel ortaklarla iş birliği yaptık. Dünyanın en ileri teknolojik altyapılarından birini kurduk. Biz bu yatırımla İstanbul'a ve Türk sporuna önemli bir eser kazandırdığımıza inanıyoruz" diye konuştu.