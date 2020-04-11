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11 Nisan 2020, Cumartesi
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heyecan yarattı

Talisca heyecan yarattı

Beşiktaşlı taraftarların yollarını gözlediği Anderson 'dan flaş bir paylaşım geldi. Bir taraftarın, 'Geliyor gönlümün efendisi' yazılı gönderisini kişisel hesabının hikaye bölümünde paylaşan Brezilyalı yıldız, adeta mesajı verdi.

Beşiktaşlı taraftarların yollarını gözlediği Anderson 'dan flaş bir paylaşım geldi. Bir taraftarın, 'Geliyor gönlümün efendisi' yazılı gönderisini kişisel hesabının hikaye bölümünde paylaşan Brezilyalı yıldız, adeta mesajı verdi. Gönderinin altında , Erdal Torunoğulları ve 'ın etiketlenmesi dikkat çekti. Talisca'nın bu paylaşımı sosyal medyada Beşiktaş taraftarları tarafından kısa sürede ilgi gördü. 2016-2018 yılları arasında Beşiktaş'ta forma giyen 26 yaşındaki oyuncunun, Erdal Torunoğulları'nı arayarak geri dönmek istediği iddia edilmişti. Guangzhou Evergrande'de forma giyen Talisca'nın 2022'ye kadar sözleşmesi var.
  1. 11.4.2020
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