Beşiktaş'tan bir taşla iki kuş! Vida'nın yerine...
Beşiktaş yönetimi senelik 3.5 milyon euro kazanan Domagoj Vida'nın yerine W. Bremen’de kiralık oynayan Michael Lang ile Spezia’dan Martin Erlic’i renklerine bağlayacak.
Siyah-beyazlılarda yeni sezon transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Önümüzdeki sezon yıllık ücretlerde büyük ölçüde indirime gitmesi beklenen Beşiktaş yönetimi şimdiden kolları sıvadı ve ilk olarak mevcut kadroda yüksek maaş alan oyuncularla yolları ayırma kararı aldı. Bu isimlerin başında da bonuslar hariç senelik 3.5 milyon euro kazanan Hırvat stoper Domagoj Vida yer alıyor. Yönetim, tecrübeli oyuncunun performansından memnun olsa da, yıllık ücretinin çok yüksel olmasından dolayı bu oyuncuyu göndererek yerine daha genç ve ücretleri daha ucuz isimlerle doldurmayı planlıyor.
SERGEN YALÇIN'DAN ONAY
Takım bütçesini düşürecek olan ve yıllık 3.5 milyon euro'luk maliyeti bulunan Vida ile yollarını ayırmak isteyen Beşiktaş yönetimi Sergen Yalçın'a bu dönemde adını vereceği her oyuncuyla görüşecekleri sözünü verdi. 600 bin euro'ya Werder Bremen'de kiralık oynayan Lang üzerinde duran siyah-beyazlı yönetim İsviçreli oyuncuya da yıllık 500 bin euro'dan 2 yıllık sözleşme önermeye hazırlanıyor. Toplamda 1.6 milyon euro'ya Lang'ın işini bitirmeye hazırlanan siyah-beyazlı yönetim 29 yaşındaki istikrarlı oyuncu için teknik direktör Sergen Yalçın'dan da onay almış durumda.
KULÜBÜ DÜŞÜNMEMİZ ŞART
Yönetim diğer yandan Yalçın'ın adını verdiği diğer stoper Martin Erlic için de çalışmalara başladı. Serie B takımlarından Spezia'da oynayan Hırvat stoper için 600 bin euro bonservis ödeyip 350 bin euro'da 3 yıllık ücret vermek üzerine planlarını kuran Beşiktaş, Vida'nın parasına iki stoperinin işini çözmeyi amaçlıyor. Bu konuda Yalçın ile bir araya gelen Beşiktaşlı yöneticiler, "Kulüplerin durumu ortada. Önümüzdeki dönemde maddi açıdan sıkıntı yaşamamak için böyle kararlar almalıyız" derken, 47 yaşındaki çalıştırıcı da "Kulübü düşünmeye mecburum" diyerek transferlere olumlu yaklaştığı belirtildi.
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Beşiktaş'tan bir taşla iki kuş! Vida'nın yerine... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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