Beşiktaş'tan bir taşla iki kuş! Vida'nın yerine... - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
11 Nisan 2020, Cumartesi
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'tan bir taşla iki kuş! Vida'nın yerine...

Beşiktaş'tan bir taşla iki kuş! Vida'nın yerine...

yönetimi senelik 3.5 milyon euro kazanan 'nın yerine W. Bremen’de kiralık oynayan Michael Lang ile ’dan ’i renklerine bağlayacak.

Siyah-beyazlılarda yeni sezon çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Önümüzdeki sezon yıllık ücretlerde büyük ölçüde indirime gitmesi beklenen yönetimi şimdiden kolları sıvadı ve ilk olarak mevcut kadroda yüksek maaş alan oyuncularla yolları ayırma kararı aldı. Bu isimlerin başında da bonuslar hariç senelik 3.5 milyon euro kazanan Hırvat stoper yer alıyor. Yönetim, tecrübeli oyuncunun performansından memnun olsa da, yıllık ücretinin çok yüksel olmasından dolayı bu oyuncuyu göndererek yerine daha genç ve ücretleri daha ucuz isimlerle doldurmayı planlıyor.

SERGEN YALÇIN'DAN ONAY
Takım bütçesini düşürecek olan ve yıllık 3.5 milyon euro'luk maliyeti bulunan Vida ile yollarını ayırmak isteyen Beşiktaş yönetimi 'a bu dönemde adını vereceği her oyuncuyla görüşecekleri sözünü verdi. 600 bin euro'ya 'de kiralık oynayan Lang üzerinde duran siyah-beyazlı yönetim İsviçreli oyuncuya da yıllık 500 bin euro'dan 2 yıllık sözleşme önermeye hazırlanıyor. Toplamda 1.6 milyon euro'ya Lang'ın işini bitirmeye hazırlanan siyah-beyazlı yönetim 29 yaşındaki istikrarlı oyuncu için teknik direktör Sergen Yalçın'dan da onay almış durumda.

KULÜBÜ DÜŞÜNMEMİZ ŞART
Yönetim diğer yandan Yalçın'ın adını verdiği diğer stoper için de çalışmalara başladı. Serie B takımlarından 'da oynayan Hırvat stoper için 600 bin euro bonservis ödeyip 350 bin euro'da 3 yıllık ücret vermek üzerine planlarını kuran Beşiktaş, Vida'nın parasına iki stoperinin işini çözmeyi amaçlıyor. Bu konuda Yalçın ile bir araya gelen Beşiktaşlı yöneticiler, "Kulüplerin durumu ortada. Önümüzdeki dönemde maddi açıdan sıkıntı yaşamamak için böyle kararlar almalıyız" derken, 47 yaşındaki çalıştırıcı da "Kulübü düşünmeye mecburum" diyerek transferlere olumlu yaklaştığı belirtildi.

  1. 11.4.2020
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