Beşiktaş'tan bir taşla iki kuş! Vida'nın yerine...

Siyah-beyazlılarda yeni sezon transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Önümüzdeki sezon yıllık ücretlerde büyük ölçüde indirime gitmesi beklenen Beşiktaş yönetimi şimdiden kolları sıvadı ve ilk olarak mevcut kadroda yüksek maaş alan oyuncularla yolları ayırma kararı aldı. Bu isimlerin başında da bonuslar hariç senelik 3.5 milyon euro kazanan Hırvat stoper Domagoj Vida yer alıyor. Yönetim, tecrübeli oyuncunun performansından memnun olsa da, yıllık ücretinin çok yüksel olmasından dolayı bu oyuncuyu göndererek yerine daha genç ve ücretleri daha ucuz isimlerle doldurmayı planlıyor.

SERGEN YALÇIN'DAN ONAY

Takım bütçesini düşürecek olan ve yıllık 3.5 milyon euro'luk maliyeti bulunan Vida ile yollarını ayırmak isteyen Beşiktaş yönetimi Sergen Yalçın'a bu dönemde adını vereceği her oyuncuyla görüşecekleri sözünü verdi. 600 bin euro'ya Werder Bremen'de kiralık oynayan Lang üzerinde duran siyah-beyazlı yönetim İsviçreli oyuncuya da yıllık 500 bin euro'dan 2 yıllık sözleşme önermeye hazırlanıyor. Toplamda 1.6 milyon euro'ya Lang'ın işini bitirmeye hazırlanan siyah-beyazlı yönetim 29 yaşındaki istikrarlı oyuncu için teknik direktör Sergen Yalçın'dan da onay almış durumda.

KULÜBÜ DÜŞÜNMEMİZ ŞART

Yönetim diğer yandan Yalçın'ın adını verdiği diğer stoper Martin Erlic için de çalışmalara başladı. Serie B takımlarından Spezia'da oynayan Hırvat stoper için 600 bin euro bonservis ödeyip 350 bin euro'da 3 yıllık ücret vermek üzerine planlarını kuran Beşiktaş, Vida'nın parasına iki stoperinin işini çözmeyi amaçlıyor. Bu konuda Yalçın ile bir araya gelen Beşiktaşlı yöneticiler, "Kulüplerin durumu ortada. Önümüzdeki dönemde maddi açıdan sıkıntı yaşamamak için böyle kararlar almalıyız" derken, 47 yaşındaki çalıştırıcı da "Kulübü düşünmeye mecburum" diyerek transferlere olumlu yaklaştığı belirtildi.