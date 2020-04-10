Sergen Yalçın Beşiktaş'ı uçuruyor! İşte o istatistik
7 maçlık periyotta Sergen Yalçın’lı Beşiktaş’ın şut ortalaması 12’den 14’e, isabetli şutu 5,8’den 6,4'e, isabetli ortası 5,7'den 7,6'ya yükseldi.
Beşiktaş'ta, Sergen Yalçın'ın teknik direktörlüğe gelişinin ardından takımda en önemli değişim hücumda yaşandı. Yalçın'ın ekibi tarafından yapılan analizlerde siyah-beyazlıların hücum istatistiklerinin Abdullah Avcı dönemine oranla olumlu yönde geliştiğini ortaya çıktı. Avcı döneminde maç başı ortalama 12 şut atan Beşiktaş'ta bu rakam Yalçın'ın gelişinden sonra 14'e yükseldi. İsabetli şut ortalaması 5,8'den 6.4'e, rakip ceza alanında topla buluşma sayısı 23'ten 27'ye, başarılı atak atraksiyonları da 28,5'ten 34,5'e çıktı.
MAÇ BAŞINA 2 PUAN TOPLADI!
Sezona başladığı Abdullah Avcı yönetiminde Süper Lig'de 18 karşılaşma oynayan Kara Kartal 30 puan toplarken, maç başı puan ortalaması 1,57 oldu. Siyah-beyazlılar, Yalçın'la çıktığı 7 lig karşılaşmasında 14 puan toplayarak, maç başı 2 puan ortalaması tutturdu. Bu dönemin en çok dikkat çeken özelliği 7 maçın 4'ünün deplasmanda olmasıydı. Beşiktaş, Sergen Yalçın idaresindeki iç saha maçlarında da Gaziantep'i 3-0, Ankaragücü'nü 2-1 mağlup etti, Trabzonspor ile de 2-2 berabere kaldı.
- 10.4.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Sergen Yalçın Beşiktaş'ı uçuruyor! İşte o istatistik haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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