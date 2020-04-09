Tele-indirim toplantısı

Siyah-beyazlılarda önümüzdeki sezon ücretleriyle ilgili özel bir görüşme yapıldı. Özellikle yüksek ücret alan yabancılar kendi aralarında bir telekonferans görüşmesi yaptı.

Bu görüşmeyi bizzat Atiba tertipledi. Kanadalı oyuncunun telekonferans toplantısına, "Ben zaten gelecek sezon yokum, beni ilgilendiren bir konu değil" diyerek Rebocho ve Diaby katılmadı. Kiralık olmalarına rağmen Boateng, Elneny ve Karius, Atiba'nın isteğine olumlu cevap verdi. Ayrıca Vida, Ruiz, Roco, Douglas, Ljajic, N'Koudou, Boyd ve Lens de toplantıda bulundu. Karius oynanacak "ekstra sezonda" maaş almamayı kabul etti. Elneny de kendisine destek verdi. Boateng bunu menajeriyle istişare etme sözü verdi. Vida ve Lens belli oranda bir indirime 'evet' diyeceklerini, ancak öncelikle eski ödemelerinin tamamlanmasını talep etti. N'Koudou ise yönetimin önlerine koyacağı planı görmeden aceleci olmamaları gerektiğini savunurken; Ljajic de Fransız oyuncuya destek verdi. Ruiz ise İspanya'daki durumdan bahsederek, şartları kabul etmeleri gerektiğini takım arkadaşlarıyla paylaştı.