Tele-indirim toplantısı
Beşiktaş’ta özellikle yüksek ücret alan yabancılar, Atiba’nın önderliğinde kendi aralarında bir tele-konferans görüşmesi yaparak son durumu görüştü.
Siyah-beyazlılarda önümüzdeki sezon ücretleriyle ilgili özel bir görüşme yapıldı. Özellikle yüksek ücret alan yabancılar kendi aralarında bir telekonferans görüşmesi yaptı.
Bu görüşmeyi bizzat Atiba tertipledi. Kanadalı oyuncunun telekonferans toplantısına, "Ben zaten gelecek sezon yokum, beni ilgilendiren bir konu değil" diyerek Rebocho ve Diaby katılmadı. Kiralık olmalarına rağmen Boateng, Elneny ve Karius, Atiba'nın isteğine olumlu cevap verdi. Ayrıca Vida, Ruiz, Roco, Douglas, Ljajic, N'Koudou, Boyd ve Lens de toplantıda bulundu. Karius oynanacak "ekstra sezonda" maaş almamayı kabul etti. Elneny de kendisine destek verdi. Boateng bunu menajeriyle istişare etme sözü verdi. Vida ve Lens belli oranda bir indirime 'evet' diyeceklerini, ancak öncelikle eski ödemelerinin tamamlanmasını talep etti. N'Koudou ise yönetimin önlerine koyacağı planı görmeden aceleci olmamaları gerektiğini savunurken; Ljajic de Fransız oyuncuya destek verdi. Ruiz ise İspanya'daki durumdan bahsederek, şartları kabul etmeleri gerektiğini takım arkadaşlarıyla paylaştı.
- 9.4.2020
- Galatasaray Hulk transferinde öne geçti! İşte scout ekibinin raporu
- Galatasaray'a Brezilyalı 10 numara! Görüşmeler başladı
- Fenerbahçe teknik direktörü kim olacak? Gizli plan sızdı!
- Corona virüsüne karşı en etkili maske hangisi? Hangi maske tercih edilmeli? Hangi maske ne kadar koruyucu?
- IFAB yeni kuralları duyurdu!
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Tele-indirim toplantısı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.