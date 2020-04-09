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09 Nisan 2020, Perşembe
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Tele-indirim toplantısı

Tele-indirim toplantısı

’ta özellikle yüksek ücret alan yabancılar, ’nın önderliğinde kendi aralarında bir tele-konferans görüşmesi yaparak son durumu görüştü.

Siyah-beyazlılarda önümüzdeki sezon ücretleriyle ilgili özel bir görüşme yapıldı. Özellikle yüksek ücret alan yabancılar kendi aralarında bir telekonferans görüşmesi yaptı.

Bu görüşmeyi bizzat tertipledi. Kanadalı oyuncunun telekonferans toplantısına, "Ben zaten gelecek sezon yokum, beni ilgilendiren bir konu değil" diyerek Rebocho ve Diaby katılmadı. Kiralık olmalarına rağmen , ve , Atiba'nın isteğine olumlu cevap verdi. Ayrıca , , Roco, Douglas, , N'Koudou, Boyd ve de toplantıda bulundu. Karius oynanacak "ekstra sezonda" maaş almamayı kabul etti. Elneny de kendisine destek verdi. Boateng bunu menajeriyle istişare etme sözü verdi. Vida ve Lens belli oranda bir indirime 'evet' diyeceklerini, ancak öncelikle eski ödemelerinin tamamlanmasını talep etti. N'Koudou ise yönetimin önlerine koyacağı planı görmeden aceleci olmamaları gerektiğini savunurken; Ljajic de Fransız oyuncuya destek verdi. Ruiz ise 'daki durumdan bahsederek, şartları kabul etmeleri gerektiğini takım arkadaşlarıyla paylaştı.

  1. 9.4.2020
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