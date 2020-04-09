Oranlar değişecek
Bir süredir üzerinde çalışılan yüzde 70'ten başlayarak, yüzde 30'a kadar her oyuncudan aldığı maaş oranında indirim yapma kararının hayata geçirilmesine karar verildi.
Bir süredir üzerinde çalışılan yüzde 70'ten başlayarak, yüzde 30'a kadar her oyuncudan aldığı maaş oranında indirim yapma kararının hayata geçirilmesine karar verildi. Hukuki ve ekonomik nedenlerin de yer aldığı indirim talebi Beşiktaş yönetimi tarafından oyunculara gönderilecek. Bu gönderide, "Yönetimin belirttiği indirimin pazarlık konusu olmayacağı" ibaresinin yer alması bekleniyor.
HOLLANDA'DAN İLGİNÇ TALEP
Beşiktaş yönetiminin "indirim" konusunda anlaşma yaptığı Hollanda firmasından bir talep geldi. O talep, Beşiktaş'ın her sezon rutin olarak yaptırdığı futbolcu değer tablosu oldu. İsviçreli Hukuk Firması'nın FIFA'da yapacağı savunmada özellikle yüzde 70 indirim istenecek Lens, Roco ve Douglas'ın piyasa değerleri üzerinden yapılacak savunma olacağı bildirildi. Ayrıca bu üç oyuncuya gelen (gelmeyen) tekliflerin de indirim talebinin olumlu karşılanmasında doğru bir hamle olarak FIFA Hukuk Kurulu'nun önüne konulacağı bildirildi.
- 9.4.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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