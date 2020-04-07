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07 Nisan 2020, Salı
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Miguel Trauca'dan flaş itirafı! " ile anlaşamadık"

Miguel Trauca'dan flaş transfer itirafı! "Beşiktaş ile anlaşamadık"

Son dakika haberine göre 'de forma giyen 27 yaşındaki Perulu sol bek , döneminde ile görüştüklerini ancak anlaşma sağlayamadıklarını itiraf etti.

Fransa Ligue 1 ekiplerinden 'de forma giyen , Fransız basınına konuştu.

Fransız ekibinde mutlu olduğunu söyleyen Trauco, "Kariyerimde Flamengo'da oynadığım uzun sürenin ardından daha da olgunlaşmış bir dönemdeyim. Oyunun bazı yönlerinde düzeltmem gereken yerler var. Orta alanda da oynayabileceğim. Sözleşmemin bitimine iki yıl daha var ve ben kulüpte çok mutluyum" diye konuştu.

FLAŞ BEŞİKTAŞ İTİRAFI!

döneminde ile görüştüğünü itiraf eden Perulu oyuncu, "La Liga'da oynamak istiyorum ve o ligin gerçekten büyük hayranıyım. 'den Beşiktaş ve 'dan Mallorca ile temaslarımız oldu ancak bir anlaşma sağlayamadık" ifadelerini kullandı.

"DÜNYANIN EN İYİ TAKIMINDA OYNAMAK İSTERİM"

Dünyanın en iyi sol beklerini örnek aldığını ve en iyi takımda oynamak istediğini dile getiren 27 yaşındaki sol bek, "Hayalim dünyanın en iyi takımında görev yapmak. Marcelo, Robertson ve gibi örneklerden ilham almaya çalışıyorum" dedi.

  1. 07.04.2020
  2. Güncelleme: 07.04.2020 17:39
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