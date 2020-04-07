Son dakika haberine göre Saint Etienne'de forma giyen 27 yaşındaki Perulu sol bek Miguel Trauco, transfer döneminde Beşiktaş ile görüştüklerini ancak anlaşma sağlayamadıklarını itiraf etti.
Fransa Ligue 1 ekiplerinden Saint Etienne'de forma giyen Miguel Trauco, Fransız basınına konuştu.
Fransız ekibinde mutlu olduğunu söyleyen Trauco, "Kariyerimde Flamengo'da oynadığım uzun sürenin ardından daha da olgunlaşmış bir dönemdeyim. Oyunun bazı yönlerinde düzeltmem gereken yerler var. Orta alanda da oynayabileceğim. Sözleşmemin bitimine iki yıl daha var ve ben kulüpte çok mutluyum" diye konuştu.
FLAŞ BEŞİKTAŞ İTİRAFI!
Transfer döneminde Beşiktaş ile görüştüğünü itiraf eden Perulu oyuncu, "La Liga'da oynamak istiyorum ve o ligin gerçekten büyük hayranıyım. Türkiye'den Beşiktaş ve İspanya'dan Mallorca ile temaslarımız oldu ancak bir anlaşma sağlayamadık" ifadelerini kullandı.
"DÜNYANIN EN İYİ TAKIMINDA OYNAMAK İSTERİM"
Dünyanın en iyi sol beklerini örnek aldığını ve en iyi takımda oynamak istediğini dile getiren 27 yaşındaki sol bek, "Hayalim dünyanın en iyi takımında görev yapmak. Marcelo, Robertson ve Roberto Carlos gibi örneklerden ilham almaya çalışıyorum" dedi.
- 07.04.2020
- Güncelleme: 07.04.2020 17:39
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Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Miguel Trauca'dan flaş transfer itirafı! "Beşiktaş ile anlaşamadık" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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