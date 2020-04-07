Lucas Andersen'den Beşiktaş'a yeşil ışık!
Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın'ın gözüne çarpan ve scout ekibinin de "düşük bir maliyetle alınabilir" raporunu verdiği Lucas Andersen'den umutlandıran haber geldi. Danimarka basını, 25 yaşındaki kanat oyuncusunun yurt dışında oynamaya sıcak baktığını yazarken, bu takımın Beşiktaş olabileceği öğrenildi.
Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın'ın gözüne çarpan ve scout ekibinin de "düşük bir maliyetle alınabilir" raporunu verdiği Lucas Andersen, transfere sıcak bakıyor. Birkaç gün önce 25 yaşındaki Danimarkalı sol kanat oyuncusu için Aalborg'un Norveçli sportif direktörü Olsen, "Beşiktaş'ın büyüklüğünü biliyoruz. Bu yaz zaten bir satış planımız var, doğru fiyatı alırsak kimseye hayır demeyiz" açıklamasını yapmıştı.
"YURT DIŞINDA ŞANSINI DENEMEK İSTİYOR"
Danimarkalı gazeteci Mads Dreyer de dün yaptığı açıklamada, "Andersen bir kez daha yurt dışında şansını denemek istiyor" iddiasını ortaya attı. Dreyer, Aalborg'da forma giyen 25 yaşındaki oyuncusuyla konuştuğunu ve bu bilgiyi aldığını paylaştı. Bu arada daha önce Beşiktaş'ta forma giyen eski file bekçisi Matias Asper'in de Lucas Andersen'in transferi için aracı olduğu iddia edildi.
- 7.4.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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