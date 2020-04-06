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06 Nisan 2020, Pazartesi
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Haberler Beşiktaş Burak Yılmaz ile N'Koudou arasında güldüren atışma!

ile N'Koudou arasında güldüren diyalog

Burak Yılmaz ile N'Koudou arasında güldüren diyalog

'ın yıldız ismi Kevin N'koudou, spsyal medya hesabından spor yaptığı anların görüntüsünü paylaştı. Beşiktaş'ın tecrübeli ismi ise N'Koudou'nun paylaşımına, "Güçlüsün ama asist yapamıyorsun" yorumunda bulundu. N'koudou ise Burak Yılmaz'a, "Ben pas veriyorum ama sen atamıyorsun" cevabını verdi.

'e verilen arada futbolcular kendilerini hazır tutamak için çalışmalarını sürdürüyor. Beşiktaşlı yıldız N'Koudou sosyal medyadan paylaşım yaparak çalışmasını takipçilerine gösterdi.

paylaşıma kayıtsız kalmadı ve "Çok güçlüsün ama asist yapamıyorsun." yorumunda bulundu. Bunun üzerine Beşiktaşlı yıldız, Burak'a "Ben pas veriyorum ama sen atamıyorsun" cevabını verdi.

İki ismin atışması takipçilerini güldürdü. Bu diyalog kısa sürede büyük ilgi gördü.


  1. 06.04.2020
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