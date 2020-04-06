Burak Yılmaz ile N'Koudou arasında güldüren diyalog
Beşiktaş'ın yıldız ismi Kevin N'koudou, spsyal medya hesabından spor yaptığı anların görüntüsünü paylaştı. Beşiktaş'ın tecrübeli ismi Burak Yılmaz ise N'Koudou'nun paylaşımına, "Güçlüsün ama asist yapamıyorsun" yorumunda bulundu. N'koudou ise Burak Yılmaz'a, "Ben pas veriyorum ama sen atamıyorsun" cevabını verdi.
Süper Lig'e verilen arada futbolcular kendilerini hazır tutamak için çalışmalarını sürdürüyor. Beşiktaşlı yıldız N'Koudou sosyal medyadan paylaşım yaparak çalışmasını takipçilerine gösterdi.
Burak Yılmaz paylaşıma kayıtsız kalmadı ve "Çok güçlüsün ama asist yapamıyorsun." yorumunda bulundu. Bunun üzerine Beşiktaşlı yıldız, Burak'a "Ben pas veriyorum ama sen atamıyorsun" cevabını verdi.
İki ismin atışması takipçilerini güldürdü. Bu diyalog kısa sürede büyük ilgi gördü.
- 06.04.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Burak Yılmaz ile N'Koudou arasında güldüren diyalog haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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