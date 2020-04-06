Burak Yılmaz ile N'Koudou arasında güldüren diyalog

Süper Lig'e verilen arada futbolcular kendilerini hazır tutamak için çalışmalarını sürdürüyor. Beşiktaşlı yıldız N'Koudou sosyal medyadan paylaşım yaparak çalışmasını takipçilerine gösterdi.

Burak Yılmaz paylaşıma kayıtsız kalmadı ve "Çok güçlüsün ama asist yapamıyorsun." yorumunda bulundu. Bunun üzerine Beşiktaşlı yıldız, Burak'a "Ben pas veriyorum ama sen atamıyorsun" cevabını verdi.

İki ismin atışması takipçilerini güldürdü. Bu diyalog kısa sürede büyük ilgi gördü.



