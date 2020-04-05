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05 Nisan 2020, Pazar
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için bir yıllık yeni kiralama

Elneny için bir yıllık yeni kiralama

yönetimi, ’e bir yıl daha ‘Bedelsiz kiralama’ teklifinde bulunacak.

, 30 Haziran 2019'da takıma katılan için 'e yeni bir teklifte bulunacak. İngiliz ekibine, Mısırlı oyuncunun "ekstra sezon"da kadroda tutulmak istendiği anlatılacak. Siyah-beyazlılar; eğer Arsenal kulübü o dönemde Elneny'nin maaşının yarısını ödemek zorunda kalmak istemiyorsa, bir yıl daha 'ta oynamasına izin vermesini teklif edecek. Arsenal, Elneny'ye izin verirse bir yıllık daha kiralama anlaşması yapılacak, ekstra sezonun ödemesini de Beşiktaş yapacak. Siyah- beyazlılar bu sezon olduğu gibi önümüzdeki sezonda da Elneny için kiralama bedeli ödemek istemiyor.

  1. 5.4.2020
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