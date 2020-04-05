Elneny için bir yıllık yeni kiralama
Beşiktaş yönetimi, Arsenal’e bir yıl daha ‘Bedelsiz kiralama’ teklifinde bulunacak.
Siyah-beyazlılar, 30 Haziran 2019'da takıma katılan Elneny için Arsenal'e yeni bir teklifte bulunacak. İngiliz ekibine, Mısırlı oyuncunun "ekstra sezon"da kadroda tutulmak istendiği anlatılacak. Siyah-beyazlılar; eğer Arsenal kulübü o dönemde Elneny'nin maaşının yarısını ödemek zorunda kalmak istemiyorsa, bir yıl daha Beşiktaş'ta oynamasına izin vermesini teklif edecek. Arsenal, Elneny'ye izin verirse bir yıllık daha kiralama anlaşması yapılacak, ekstra sezonun ödemesini de Beşiktaş yapacak. Siyah- beyazlılar bu sezon olduğu gibi önümüzdeki sezonda da Elneny için kiralama bedeli ödemek istemiyor.
- 5.4.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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