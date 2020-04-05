Elneny için bir yıllık yeni kiralama

Siyah-beyazlılar, 30 Haziran 2019'da takıma katılan Elneny için Arsenal'e yeni bir teklifte bulunacak. İngiliz ekibine, Mısırlı oyuncunun "ekstra sezon"da kadroda tutulmak istendiği anlatılacak. Siyah-beyazlılar; eğer Arsenal kulübü o dönemde Elneny'nin maaşının yarısını ödemek zorunda kalmak istemiyorsa, bir yıl daha Beşiktaş'ta oynamasına izin vermesini teklif edecek. Arsenal, Elneny'ye izin verirse bir yıllık daha kiralama anlaşması yapılacak, ekstra sezonun ödemesini de Beşiktaş yapacak. Siyah- beyazlılar bu sezon olduğu gibi önümüzdeki sezonda da Elneny için kiralama bedeli ödemek istemiyor.