Boateng'in eşinden corona virüsü açıklaması: Türkiye İtalya'dan daha hazır

Beşiktaş'ın Ganalı futbolcusu Kevin Prince Boateng'in eşi Melissa Satta, Türkiye'deki karantina günlerini İtalyan basınına anlatırken, ülkemiz hakkında övgü dolu ifadeler kullandı. Chi dergisine röportaj veren Satta'nın açıklamalarından satı başları şu şekilde:

"TÜRKİYE'DE DAHA AZ SIKINTI VAR"

Oğlum ve ben bir çanta, iki pijama ile İtalya'dan ayrıldık. 6 gün kalmayı planlıyorduk ama 6 hafta boyunca buradayız gibi görünüyor. Futbolcuların ülkelerine ve evlerine dönmelerine izin verilmiyor. Türkiye, corona virüsüne karşı daha hazırlıklı. İtalya'daki kadar büyük zorluklar burada yok. Babamızı (Boateng) görmeye geldik ve ondan sonra salgın başladı. Ancak şunu söyleyebilirim ki Türkiye'de sıkıntı daha az.

"İTALYA'YI ELBETTE ÖZLÜYORUZ"

Şu anda Türkiye'de marketler ve eczaneler hariç her yer kapalı. Biz zaten evdeyiz. Maske ve dezenfektan sıkıntısı yok. Elbette İtalya'yı özlüyoruz. Karantinada kalmak zor. Çünkü buraya gelirken yedek iç çamaşırlarımızı bile getirmemiştik. Umarım corona virüsü salgını kısa süre içinde sona erer.