Boateng'in eşinden corona virüsü açıklaması: Türkiye İtalya'dan daha hazır

Beşiktaş'ın yıldızı Kevin Prince Boateng'in eşi Melissa Satta, Türkiye'de corona virüsü salgını nedeniyle evde geçen kararntina günlerini İtalyan basınına anlattı. Satta, Türkiye'nin corona virüsle mücadele konusunda İtalya'ya göre daha hazır olduğunu belirtirken, büyük sıkıntılar yaşamadıklarını ifade etti. (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)
Beşiktaş'ın Ganalı futbolcusu Kevin Prince Boateng'in eşi Melissa Satta, Türkiye'deki karantina günlerini İtalyan basınına anlatırken, ülkemiz hakkında övgü dolu ifadeler kullandı. Chi dergisine röportaj veren Satta'nın açıklamalarından satı başları şu şekilde:
"TÜRKİYE'DE DAHA AZ SIKINTI VAR"
Oğlum ve ben bir çanta, iki pijama ile İtalya'dan ayrıldık. 6 gün kalmayı planlıyorduk ama 6 hafta boyunca buradayız gibi görünüyor. Futbolcuların ülkelerine ve evlerine dönmelerine izin verilmiyor. Türkiye, corona virüsüne karşı daha hazırlıklı. İtalya'daki kadar büyük zorluklar burada yok. Babamızı (Boateng) görmeye geldik ve ondan sonra salgın başladı. Ancak şunu söyleyebilirim ki Türkiye'de sıkıntı daha az.
"İTALYA'YI ELBETTE ÖZLÜYORUZ"
Şu anda Türkiye'de marketler ve eczaneler hariç her yer kapalı. Biz zaten evdeyiz. Maske ve dezenfektan sıkıntısı yok. Elbette İtalya'yı özlüyoruz. Karantinada kalmak zor. Çünkü buraya gelirken yedek iç çamaşırlarımızı bile getirmemiştik. Umarım corona virüsü salgını kısa süre içinde sona erer.
- 05.04.2020
- Güncelleme: 05.04.2020 18:42
- Suriye savaşında ayağını kaybeden küçük Hamis'e sürpriz! Mohammed Salah ve Santos...
- Fenerbahçe'de sözleşmesi feshediliyor! Ali Koç'un transferi...
- Fenerbahçe'de gerçek ortaya çıktı! Tam 70 milyon euro...
- Spor camiasının ünlü isimleri corona virüsü sonrası karantinada neler yapıyorlar? İşte o paylaşımlar...
- Tacikistan corona virüsünü umursamadı ligi resmen başlattı!
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Boateng'in eşinden corona virüsü açıklaması: Türkiye İtalya'dan daha hazır haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.