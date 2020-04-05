Beşiktaş, Yeni Malatyasporlu Acquah için pazarlıklara başladı - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
05 Nisan 2020, Pazar
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Beşiktaş Kartal'a yeni Atiba!

, Yeni Malatyasporlu Acquah için pazarlıklara başladı

Beşiktaş, Yeni Malatyasporlu Acquah için pazarlıklara başladı

yönetimi, 'ın isteğiyle Yeni Malatyasporlu orta saha için pazarlıklara başladı. Ganalı oyuncu Beşiktaş'ı istiyor, Anadolu ekibi transfere sıcak bakıyor. Çözülmesi gereken tek nokta bonservis bedeli.

Yeni sezon için çalışmalarını sürdüren 'ta bir süredir gizli olarak yürütülen harekatında bazı isimler de ortaya çıkmaya başladı. Bunlardan birinin de 'ın 'dan öğrencisi olan olduğu iddia edildi. Siyah-beyazlı yönetimin, Malatyaspor'un sezon başında Serie A ekibi Torino'dan bonservis bedelsiz olarak kadrosuna kattığı 28 yaşındaki futbolcunun transferinde önemli mesafe kat ettiği belirtildi. Bu takviyenin emekliliğe hazırlanan Atiba'nın yerine düşünüldüğü öğrenildi.

"ATIBA GİBİ ÇİFT YÖNLÜ"

Yalçın'ın Ganalı orta saha oyuncusu için "Atiba gibi çift yönlü oynayabiliyor. Çok kuvvetli ve oyun görüşü de bizim ligin standartlarının üstünde" raporunu verdiği öğrenilirken, idarecilerin de bunun üzerine harekete geçtiği dile getirildi. Acquah'ın sözleşmesi gelecek sezon sonunda sona eriyor. Yeni Malatyaspor yönetimi de ücretsiz olarak kadrosuna kattığı Ganalı oyuncudan gelir elde etmeyi hedeflediği için satışa sıcak bakıyor. Ancak bonservis bedeli konusunda henüz anlaşma sağlanmış değil. Bütçeyi düşürmeyi hedefleyen ve yüksek ücretli transferlerden uzak durma kararı alan siyah-beyazlılar, Acquah'ı da düşük bedelle bitirmek istiyor. Görüşmeler sürerken Ganalı oyuncunun da Beşiktaş'ta forma giymek istediği gelen haberler arasında.

VAZGEÇİLMEZİYDİ
Afrıyıe Acquah, Yeni Malatyaspor'un başındayken Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın vazgeçilmezlerinden biriydi ve 15 maçta oynadı. Yeni Malatyaspor'un, Vodafone Park'ta Sergen Yalçın yönetimiyle Beşiktaş'ı 2-0 yendiği maçta Ganalı oyuncu bir golün asistini yapmıştı.

FIYATINI ARTIRDI
Pıyasa değeri 2 milyon euro civarında olan Afriyie Acquah, Malatyaspor'a bonservis bedeli olmadan gelmişti. Geldiği dönemde 1.8 milyon euro değerinde gösterilen 28 yaşındaki futbolcu, sezon başından bu yana fiyatını artırdı.

  1. 5.4.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Beşiktaş, Yeni Malatyasporlu Acquah için pazarlıklara başladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
SON DAKİKA