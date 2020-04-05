Beşiktaş, Yeni Malatyasporlu Acquah için pazarlıklara başladı
Beşiktaş yönetimi, Sergen Yalçın'ın isteğiyle Yeni Malatyasporlu orta saha için pazarlıklara başladı. Ganalı oyuncu Beşiktaş'ı istiyor, Anadolu ekibi transfere sıcak bakıyor. Çözülmesi gereken tek nokta bonservis bedeli.
Yeni sezon için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta bir süredir gizli olarak yürütülen transfer harekatında bazı isimler de ortaya çıkmaya başladı. Bunlardan birinin de teknik direktör Sergen Yalçın'ın Yeni Malatyaspor'dan öğrencisi olan Afriyie Acquah olduğu iddia edildi. Siyah-beyazlı yönetimin, Malatyaspor'un sezon başında Serie A ekibi Torino'dan bonservis bedelsiz olarak kadrosuna kattığı 28 yaşındaki futbolcunun transferinde önemli mesafe kat ettiği belirtildi. Bu takviyenin emekliliğe hazırlanan Atiba'nın yerine düşünüldüğü öğrenildi.
"ATIBA GİBİ ÇİFT YÖNLÜ"
Yalçın'ın Ganalı orta saha oyuncusu için "Atiba gibi çift yönlü oynayabiliyor. Çok kuvvetli ve oyun görüşü de bizim ligin standartlarının üstünde" raporunu verdiği öğrenilirken, idarecilerin de bunun üzerine harekete geçtiği dile getirildi. Acquah'ın sözleşmesi gelecek sezon sonunda sona eriyor. Yeni Malatyaspor yönetimi de ücretsiz olarak kadrosuna kattığı Ganalı oyuncudan gelir elde etmeyi hedeflediği için satışa sıcak bakıyor. Ancak bonservis bedeli konusunda henüz anlaşma sağlanmış değil. Bütçeyi düşürmeyi hedefleyen ve yüksek ücretli transferlerden uzak durma kararı alan siyah-beyazlılar, Acquah'ı da düşük bedelle bitirmek istiyor. Görüşmeler sürerken Ganalı oyuncunun da Beşiktaş'ta forma giymek istediği gelen haberler arasında.
VAZGEÇİLMEZİYDİ
Afrıyıe Acquah, Yeni Malatyaspor'un başındayken Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın vazgeçilmezlerinden biriydi ve 15 maçta oynadı. Yeni Malatyaspor'un, Vodafone Park'ta Sergen Yalçın yönetimiyle Beşiktaş'ı 2-0 yendiği maçta Ganalı oyuncu bir golün asistini yapmıştı.
FIYATINI ARTIRDI
Pıyasa değeri 2 milyon euro civarında olan Afriyie Acquah, Malatyaspor'a bonservis bedeli olmadan gelmişti. Geldiği dönemde 1.8 milyon euro değerinde gösterilen 28 yaşındaki futbolcu, sezon başından bu yana fiyatını artırdı.
- 5.4.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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