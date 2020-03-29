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29 Mart 2020, Pazar
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meydan okudu

Kartal meydan okudu

Koronavirüs salgını nedeniyle eve kapandı ama rekabet sosyal medyaya taşındı. İspanyol kulübü , 4 diğer takımlara da meydan okudu. 'ın da olduğu meydan okumaya siyah beyazlılardan da cevap gecikmedi.

Koronavirüs salgını nedeniyle eve kapandı ama rekabet sosyal medyaya taşındı. İspanyol kulübü , 4 diğer takımlara da meydan okudu. 'ın da olduğu meydan okumaya siyah beyazlılardan da cevap gecikmedi. Koronavirüs salgınına karşı farkındalık yaratmak isteyen futbol kulüplerinin paylaşımlarına bir yenisi daha eklendi. İspanyol kulübü Real Betis 4 idol ismini açıklarken dünya üzerinde diğer takımlara da meydan okudu. Real Betis, Luis Del Sol, Rogelio, Cardenosa ve Gordillo isimleri ile aralarında 'ın da bulunduğu 4 takıma meydan okudu. Beşiktaş bu meydan okumaya çok geçmeden yanıt verdi. Siyah beyazlılar 4 idol ismini ", Les Ferdinand, ve Atiba" olarak belirledi. Beşiktaş'ın meydan okuduğu takımlar ise , , Vissel Kobe ve oldu.
  1. 29.3.2020
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