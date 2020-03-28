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28 Mart 2020, Cumartesi
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Sergen hocadan tam destek

Sergen hocadan tam destek

Diğer kulüplerin aksine 'ta Yalçın futbolcularını özgür bıraktı. Tecrübeli teknik adam teknik ekibin hazırladığı idman programını oyuncularla paylaşırken, "Siz profesyonel insanlarsınız, ne yapmanız gerektiğini biliyorsunuz" dedi.

Diğer kulüplerin aksine 'ta Yalçın futbolcularını özgür bıraktı. Tecrübeli teknik adam teknik ekibin hazırladığı idman programını oyuncularla paylaşırken, "Siz profesyonel insanlarsınız, ne yapmanız gerektiğini biliyorsunuz. Elinizden geleni yapın" konuşması yaptı.
  1. 28.3.2020
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