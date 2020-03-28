Önlem paketi hazır
Beşiktaş İkinci Başkanı Adnan Dalgakıran, siyah-beyazlı futbolculara, “Herkes çok ciddi fedakarlıklar yapacak” mesajını gönderdi.
Siyah-beyazlılarda yeni sezon çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Beşiktaşlı yöneticiler, hukuk kurulu ve mali ekipten üst düzey yöneticilerin bulunduğu bir ekip kurdu. Bu ekip futbola dönüş sonrasında başta futbolcu maaşları olmak üzere nasıl bir ödeme uygulaması yapılabileceği konusunda görüşmelere başlandı. Beşiktaş İkinci Başkanı Adnan Dalgakıran da, "Herkes çok ciddi fedakarlıklar yapacak" diyerek futbolculara mesaj gönderdi. Başkan Ahmet Nur Çebi'nin de bu ekipten önemli istekleri olduğu öğrenildi. İşte bu isteklerden bazıları şöyle:
Kımseye 2 milyon euro'nun üzerinde para verilmeyecek.
Herkes kazandığı rakam oranında indirim yapacak, gerekirse yüzde 50 bile indirim olacak.
Puan başı dahil, tüm ekstra primler kaldırılacak.
Pazarlık yapılmayacak. Kurallara uymayan her oyuncuyla yolların ayrılmasına gidilecek.
- 28.3.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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