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28 Mart 2020, Cumartesi
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Önlem paketi hazır

Önlem paketi hazır

Başkanı , siyah-beyazlı futbolculara, “Herkes çok ciddi fedakarlıklar yapacak” mesajını gönderdi.

Siyah-beyazlılarda yeni sezon çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Beşiktaşlı yöneticiler, hukuk kurulu ve mali ekipten üst düzey yöneticilerin bulunduğu bir ekip kurdu. Bu ekip futbola dönüş sonrasında başta futbolcu maaşları olmak üzere nasıl bir ödeme uygulaması yapılabileceği konusunda görüşmelere başlandı. Başkanı da, "Herkes çok ciddi fedakarlıklar yapacak" diyerek futbolculara mesaj gönderdi. Başkan 'nin de bu ekipten önemli istekleri olduğu öğrenildi. İşte bu isteklerden bazıları şöyle:

Kımseye 2 milyon euro'nun üzerinde para verilmeyecek.
Herkes kazandığı rakam oranında indirim yapacak, gerekirse yüzde 50 bile indirim olacak.
Puan başı dahil, tüm ekstra primler kaldırılacak.
Pazarlık yapılmayacak. Kurallara uymayan her oyuncuyla yolların ayrılmasına gidilecek.

  1. 28.3.2020
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