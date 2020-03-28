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28 Mart 2020, Cumartesi
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Gerekeni yapacağız

Gerekeni yapacağız

'ın kaptanı , "Sporcular her zaman vicdanlı, nereden geldiğini bilen, unutmayan insandır. Her türlü desteğe, yardımı yapmaya hazırız” dedi.

'ın Milli yıldızı , dün eşi ve iki kızıyla birlikte CNN Türk canlı yayınında açıklamalar yaptı. Evde her şeyin gayet iyi ve yolunda olduğunu belirten Burak, "Bütün oyunların hepsini oynuyoruz. Çocuklarımız öğretmenlerinin yolladığı etkinlikleri yapıyorlar. Her gün bir şey yapıyorlar. Biz iyiyiz çok şükür, sağlımız yerinde. Bütün doktorlarımızı, profesörlerimizi dinlemeye çalışıyoruz" dedi. Kulübün antrenman programı yolladığını belirten yıldız futbolcu, "Onu yapmaya çalışıyoruz. En fazla bahçeye iniyor ve yürüyüş yapıyoruz. Online olarak bisiklet çeviriyoruz. Ne kadar fit kalabiliriz, ne kadar hazır olabiliriz bilmiyoruz. Açıkçası, bu salgınla birlikte futbolu çok fazla düşünemiyoruz" dedi. Sanal alem üzerinden 'dan bir pas geldiğini belirten Burak şöyle devam etti: "Arda'nın pasını mutlaka değerlendireceğim. Futbolcular, sporcular vicdanlı insanlardır. Nereden geldiğini bilen, unutmayan insandır. Her türlü desteğe, yardıma hazırız. Arkadaşlarım adına da bunu söyleyebilirim. Futbolun içerisinde olan büyüklerimizle de temas kurduktan sonra inşallah, gerekli yardımı yapacağız."

ÇOK TİTİZ DAVRANIYORUZ
Burak Yılmaz'ın eşi de, " üzerinden alışveriş yapıyoruz. Eve sipariş geldiğinde her şeyi dezenfekte ediyoruz, sonra eve alıyoruz. Ayakkabılarımızı dışarıda bırakıyoruz. Dezenfektan ile temizleyip daha sonra eve alıyoruz" dedi.

FUTBOLDAN ÖNEMLİ
Burak, futbolu hayatlarının merkezine alarak yaşadıklarını ifade ederek, "Fakat, şu anda futboldan daha önemli bir durum söz konusu. İnşallah, bu salgın geçtikten sonra yine hayatımızın merkezine dönecektir" diye konuştu.

YAŞLILARLA İRTİBATTAYIZ
Milli oyuncunun eşi İstem Yılmaz, "Bizim korkularımız annelerimiz babalarımız. Yaşça bizden büyük oldukları için sürekli onlarla irtibattayız. Dışarı çıkmamalarını sağlamaya çalışıyoruz. Onlar da bizi dinliyorlar sağ olsunlar" yorumun yaptı.

  1. 28.3.2020
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