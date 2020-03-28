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28 Mart 2020, Cumartesi
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Enzo Roco gözden düştü

Enzo Roco gözden düştü

Sezon başında ismi gönderilecekler listesinin en başında yer alan ancak takımda kalan Roco son haftalarda formayı unutmuştu. Bu sezon 12 karşılaşmada görev yapan Şilili oyuncu, gösterdiği performansla göze giremedi.

Sezon başında ismi gönderilecekler listesinin en başında yer alan ancak takımda kalan Roco son haftalarda formayı unutmuştu. Bu sezon 12 karşılaşmada görev yapan Şilili oyuncu, gösterdiği performansla göze giremedi. Teknik direktör yönetiminde hiç forma şansı bulamayan 27 yaşındaki futbolcu ile sezon sonunda yolların ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.
  1. 28.3.2020
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