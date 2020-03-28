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28 Mart 2020, Cumartesi
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Defansın sağına

Defansın sağına Nathaniel Clyne

gazetesi, 'ın gündeminde olduğu iddia edilen 'ın 'in dışına çıkmaya hazır olduğunu yazdı. Clyne'ın şu an için herhangi bir görüşme yapmadığı ama Ligi'ne giderek sürpriz yapabileceği belirtildi.

İngiliz Liverpool Echo gazetesi, 'ın gündeminde olduğu iddia edilen 'ın 'in dışına çıkmaya hazır olduğunu yazdı. Clyne'ın şu an için herhangi bir görüşme yapmadığı ama Ligi'ne giderek sürpriz yapabileceği belirtildi. Ayrıca Beşiktaş'ta forma giyen Loris Karius'un fikrinin de, oyuncunun kararında önemli rol olacağı belirtildi.
  1. 28.3.2020
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