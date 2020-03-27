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27 Mart 2020, Cuma
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Haberler Beşiktaş Umut Nayir o çağrıyı cevapsız bırakmadı!

'den 'ın çağrısına cevap!

Umut Nayir'den Altay Bayındır'ın destek çağrısına cevap!

'ın 26 yaşındaki forveti , Fenerbahçeli file bekçisi 'ın salgınına karşı kendisine yaptığı '1000 aileye ' çağrısına yanıt verdi.

'nin 21 yaşındaki genç file bekçisi , sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla EvdekalTürkiye akımına kapsamında 1000 aileye yapmış ve ile İlhan Parlak'a çağrısında bulunmuştu.

Bayındır'a yanıt veren Nayir, "Bu hassas düşüncen ve nazik davetin için teşekkürler kardeşim.Davetini kabul ediyorum ve ben de bu zorlu süreçte ihtiyaç sahibi 1000 ailenin erzak ihtiyacını karşılıyorum." ifadelerini kullandı ve ile 'i akıma davet etti.

  1. 27.03.2020
  2. Güncelleme: 27.03.2020 20:50
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