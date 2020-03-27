Umut Nayir'den Altay Bayındır'ın destek çağrısına cevap!
Beşiktaş'ın 26 yaşındaki forveti Umut Nayir, Fenerbahçeli file bekçisi Altay Bayındır'ın corona virüsü salgınına karşı kendisine yaptığı '1000 aileye erzak yardımı' çağrısına yanıt verdi.
Fenerbahçe'nin 21 yaşındaki genç file bekçisi Altay Bayındır, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla EvdekalTürkiye akımına kapsamında 1000 aileye erzak yardımı yapmış ve Umut Nayir ile İlhan Parlak'a destek çağrısında bulunmuştu.
Bayındır'a yanıt veren Nayir, "Bu hassas düşüncen ve nazik davetin için teşekkürler kardeşim.Davetini kabul ediyorum ve ben de bu zorlu süreçte ihtiyaç sahibi 1000 ailenin erzak ihtiyacını karşılıyorum." ifadelerini kullandı ve Furkan Soyalp ile Mert Çetin'i akıma davet etti.
- 27.03.2020
- Güncelleme: 27.03.2020 20:50
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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