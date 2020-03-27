Kurallara uyacağız
İkinci Başkan Adnan Dalgakıran, “Açıklanan kurallara sıkı sıkıya bağlı kalalım. Ne kendimize ne başkalarına zarar vermeyecek şekilde bu dönemi atlatmaya çalışalım” diye konuştu.
Beşiktaş İkinci Başkanı Adnan Dalgakıran gündeme dair özel açıklamalarda bulundu. Dalgakıran, "Bu süreç sadece Beşiktaş'ın tek başına atlayacağı bir süreç değil. Topyekün dünyadaki insanların, hep beraber atlatacağımız bir süreç. Hem ülkemiz hem spor camiası olarak hepimizin beraber atlatacağı bir durum. Bizlerde bu sürecin bir parçası olarak konulan kurallara uyarak hareket ediyoruz. Birinci mesele herkesin sağlığı" dedi. Dalgakıran şöyle devam etti: "Son yüzyılın belki en büyük felaketlerinden birini yaşıyoruz. Açıklanan kurallara sıkı sıkıya bağlı kalalım. Ne kendilerine ne başkalarına zarar vermeyecek şekilde bu dönemi atlatmaya çalışalım."
ÖNLEMLERİMİZİ ALDIK
Bütün kulüp çalışanlarımızı evden çalışabilecek şekle getirdik. Kartal Yuvası Mağazaları'nın hepsini kapattık. İnsanların bulunduğu her bölgeyi dezenfekte ettik. Ciddi bir dezenfeksiyon uygulaması yaptık. İnsanların bir araya gelişlerini çok zaruri olmadıkça engelleyecek kararlar aldık.
MESAFEYİ KORUDUK
Derbiden evvel koronavirüsün yayıldığı ortaya çıkmıştı ve uyarılar da vardı. Fakat burada biz liglerin ertelenmesini talep etmiştik. Baştan tepki gördük ama sonradan haklı olduğumuz ortaya çıktı. Bu virüs başladığı andan itibaren o mesafe kuralına uyduk ve dikkat etmeye çalıştık.
- 27.3.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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