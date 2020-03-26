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26 Mart 2020, Perşembe
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Beşiktaşlı Douglas'a sürpriz bir talip çıktı!

Beşiktaşlı Douglas'a sürpriz bir talip çıktı!

'a olduktan sonra bir türlü istenileni veremeyen Brezilyalı defans oyuncusu Douglas'ı ülkesinin takımlarından Flamengo'nun transfer etmek istediği ifade edildi.

'a sezon başında 'dan olan Breilzyalı defans oyuncusu Douglas, siyah-beyazlı takımda isteneni veremedi. Yıldız futbolcu son olarak da yaşadığı ciddi sakatlık nedeniyle sahalardan bir müddet uzak kalacak.

Öte yandan Beşiktaş'ta teknik heyetin gözden çıkardığı 29 yaşındaki sol beke sürpriz bir talip çıktı. Takvim'de yer alan habere göre Brezilyalı oyuncuyu ülkesinin takımlarından Flamengo transfer etmek istiyor.

Beşiktaş'la 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunan Douglas Türkiye'de daha önce Demir Grup Sivasspor forması da giymişti.

  1. 26.03.2020
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