Bizde virüs yok
Beşiktaş yöneticisi Emre Kocadağ, “Oyuncularımızda veya teknik heyetimizde bir virüs belirtisi yok” ifadelerini kullandı.
Beşiktaş Kulübü Asbaşkanı Emre Kocadağ, TRT Spor'a önemli açıklamalarda bulundu. Kocadağ, "Oyuncularımızda veya teknik heyetimizde şu ana kadar bir virüs belirtisi yok. G.Saray derbisinde Abdurrahim Albayrak ile temasımız olmadı. Zaten o süreçte, uyarılar vardı, biz de o kurallara uyduk ve kimseyle temas kurmadık. Ailesinden ayrı olan futbolcularımız var. Biz de ailemizden uzak olsak aklımız kalır. Genç insanlar neticede. Herkes etkileniyor. Sadece Türkiye'de değil, dünyanın neresinde olursa olsun futbolcular etkilenir. Etkilenmeleri de normal bir şey" ifadelerini kullandı. Sürecin uzaması durumunda liglerin oynanmasının pek mümkün olmadığını ifade eden Kocadağ şöyle devam etti: "Kulüpler Birliği toplantısından sonra somut bir adım atılmadı. Başkanımız görüşünü açıkladı. Umudumuz ve temennimiz liglerin oynanması. Lig oynanmayacaksa, sezon yok sayılmalı. Henüz bunları konuşmak için erken. Sürecin neler doğuracağı, ekonomiye etkisi, reklam verenlere etkisi. Bunu yaşayarak göreceğiz. Bu süreçte sadece kulüpler ve futbolcular nasıl zarar görecek? İnşallah süreç bir an evvel biter ve ne yapacağımıza karar veririz. Süreci yakından takip ediyoruz.
TESTE GİRDİLER
Beşıktaş'ta futbolcular dün yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testine tabi tutuldu. Yapılan girişimler sonucu sağlık ekipleri, Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'ne gelerek, siyah-beyazlı oyuncular ile teknik ve idari ekipten numune alacak ve korona virüs testi yaptı.
- 25.3.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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