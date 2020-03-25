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25 Mart 2020, Çarşamba
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Bizde virüs yok

Bizde virüs yok

yöneticisi Kocadağ, “Oyuncularımızda veya teknik heyetimizde bir virüs belirtisi yok” ifadelerini kullandı.

Kulübü Asbaşkanı Kocadağ, Spor'a önemli açıklamalarda bulundu. Kocadağ, "Oyuncularımızda veya teknik heyetimizde şu ana kadar bir virüs belirtisi yok. G.Saray derbisinde Abdurrahim Albayrak ile temasımız olmadı. Zaten o süreçte, uyarılar vardı, biz de o kurallara uyduk ve kimseyle temas kurmadık. Ailesinden ayrı olan futbolcularımız var. Biz de ailemizden uzak olsak aklımız kalır. Genç insanlar neticede. Herkes etkileniyor. Sadece 'de değil, dünyanın neresinde olursa olsun futbolcular etkilenir. Etkilenmeleri de normal bir şey" ifadelerini kullandı. Sürecin uzaması durumunda liglerin oynanmasının pek mümkün olmadığını ifade eden Kocadağ şöyle devam etti: "Kulüpler Birliği toplantısından sonra somut bir adım atılmadı. Başkanımız görüşünü açıkladı. Umudumuz ve temennimiz liglerin oynanması. Lig oynanmayacaksa, sezon yok sayılmalı. Henüz bunları konuşmak için erken. Sürecin neler doğuracağı, ekonomiye etkisi, reklam verenlere etkisi. Bunu yaşayarak göreceğiz. Bu süreçte sadece kulüpler ve futbolcular nasıl zarar görecek? İnşallah süreç bir an evvel biter ve ne yapacağımıza karar veririz. Süreci yakından takip ediyoruz.

TESTE GİRDİLER
Beşıktaş'ta futbolcular dün yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testine tabi tutuldu. Yapılan girişimler sonucu sağlık ekipleri, Ümraniye 'ne gelerek, siyah-beyazlı oyuncular ile teknik ve idari ekipten numune alacak ve korona virüs testi yaptı.

  1. 25.3.2020
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