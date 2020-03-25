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25 Mart 2020, Çarşamba
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'ın sağına Sangare iddiası!

Beşiktaş'ın sağına Sangare iddiası!

Gelecek sezon için çalışmalarına başlayan 'ın, konusunda hem kulüp hem de oyuncuyla el sıkıştığı öne sürüldü. Sangare'ye bir sonraki transferde kolaylık sözü verildiği de dile getirildi.

Beşıktaş'ın 'ın da etmek istediği 'nin transferini bitirdiği iddia edildi. Siyah-beyazlıların tecrübeli sağ beke transferde kolaylık sözü vererek imza attırdığı kulübü ile de el sıkıştığı ileri sürüldü. Yönetimin, sağ bek 'ün sözleşmesi ise sezon sonunda biteceği için işi sıkı tutup acele ettiği bildirildi.

GÖKHAN GÖNÜL'DEN İNDİRİM İSTENDİ

, Gönül ile 1 yıl daha devam etmek istese de Douglas'tan istenen performans alınamadığı için Nazım ile anlaşma sağlandığı gelen haberler arasında. Öte yandan kulübün Gökhan ile yapılan görüşmelerde yıllık 1.6 milyon euro alan 34 yaşındaki oyuncudan indirim istediği ve pazarlıkların sürdüğü kaydedildi.

  1. 25.3.2020
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