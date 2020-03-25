Beşiktaş'ın sağına Sangare iddiası!
Gelecek sezon için transfer çalışmalarına başlayan Beşiktaş'ın, Antalyasporlu Nazım Sangare konusunda hem kulüp hem de oyuncuyla el sıkıştığı öne sürüldü. Sangare'ye bir sonraki transferde kolaylık sözü verildiği de dile getirildi.
Beşıktaş'ın Galatasaray'ın da transfer etmek istediği Antalyasporlu Nazım Sangare'nin transferini bitirdiği iddia edildi. Siyah-beyazlıların tecrübeli sağ beke transferde kolaylık sözü vererek imza attırdığı kulübü Antalyaspor ile de el sıkıştığı ileri sürüldü. Yönetimin, sağ bek Gökhan Gönül'ün sözleşmesi ise sezon sonunda biteceği için işi sıkı tutup acele ettiği bildirildi.
GÖKHAN GÖNÜL'DEN İNDİRİM İSTENDİ
Beşiktaş, Gönül ile 1 yıl daha devam etmek istese de Douglas'tan istenen performans alınamadığı için Nazım ile anlaşma sağlandığı gelen haberler arasında. Öte yandan kulübün Gökhan ile yapılan görüşmelerde yıllık 1.6 milyon euro alan 34 yaşındaki oyuncudan indirim istediği ve pazarlıkların sürdüğü kaydedildi.
- 25.3.2020
- Galatasaraylı futbolculardan Fatih Terim ve Abdurrahim Albayrak'a geçmiş olsun mesajları
- Avrupa basını Fatih Terim'i böyle duyurdu! Corona virüsü...
- Süper Lig kulüplerinden Fatih Terim'e geçmiş olsun mesajı
- Ozan Kabak en değerliler listesinde! 1 Türk daha var...
- Galatasaray'ın genç yıldızı Emin Bayram'a Borussia Dortmund kancası
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Beşiktaş'ın sağına Sangare iddiası! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.