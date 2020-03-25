Beşiktaş'ın sağına Sangare iddiası!

Beşıktaş'ın Galatasaray'ın da transfer etmek istediği Antalyasporlu Nazım Sangare'nin transferini bitirdiği iddia edildi. Siyah-beyazlıların tecrübeli sağ beke transferde kolaylık sözü vererek imza attırdığı kulübü Antalyaspor ile de el sıkıştığı ileri sürüldü. Yönetimin, sağ bek Gökhan Gönül'ün sözleşmesi ise sezon sonunda biteceği için işi sıkı tutup acele ettiği bildirildi.

GÖKHAN GÖNÜL'DEN İNDİRİM İSTENDİ

Beşiktaş, Gönül ile 1 yıl daha devam etmek istese de Douglas'tan istenen performans alınamadığı için Nazım ile anlaşma sağlandığı gelen haberler arasında. Öte yandan kulübün Gökhan ile yapılan görüşmelerde yıllık 1.6 milyon euro alan 34 yaşındaki oyuncudan indirim istediği ve pazarlıkların sürdüğü kaydedildi.