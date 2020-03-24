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24 Mart 2020, Salı
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Yalçın’dan tele motivasyon

Yalçın’dan tele motivasyon

Beşiktaş 'ın, oyuncularıyla sürekli iletişim kurarak durumları hakkında bilgi aldığı öğrenildi.

Beşiktaş 'ın, oyuncularıyla sürekli iletişim kurarak durumları hakkında bilgi aldığı öğrenildi. Siyahbeyazlıların başarılı teknik direktörü sürekli olarak oyuncularına, "Şu anda kendisini sakatlık yaşamış gibi düşünün. Sakatlandığınızda ne yapıyorsanız, o dönemde nasıl besleniyorsanız, kendinizi en erken sahalara dönmek için nasıl motive ediyorsanız, bu durumu da o şekilde düşünün" diyerek motive ettiği ifade edildi.
  1. 24.3.2020
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