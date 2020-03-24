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24 Mart 2020, Salı
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Loris Karius’tan takipçilere çağrı

Loris Karius’tan takipçilere çağrı

'ın 26 yaşındaki file bekçisi Karius, karantina günlerini oynayarak değerlendiriyor. Alman kaleci hesabından yaptığı paylaşım ile takipçilerine seslendi ve kendisine gelen mesajlardan seçeceği kişilerle maç yapacağını açıkladı.

'ın 26 yaşındaki file bekçisi Karius, karantina günlerini oynayarak değerlendiriyor. Alman kaleci hesabından yaptığı paylaşım ile takipçilerine seslendi ve kendisine gelen mesajlardan seçeceği kişilerle maç yapacağını açıkladı. Karius attığı mesajda, "PSN numaranızı gönderin, seçeceğim kişilerle FIFA oynayacağım" mesajını paylaştı. Beşiktaşlı kalecinin bu paylaşımı sosyal medyada kısa sürede büyük yankı uyandırdı.
  1. 24.3.2020
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