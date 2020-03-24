Kampanya süresiz ertelendi - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
24 Mart 2020, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Beşiktaş Kampanya süresiz ertelendi

ertelendi

Kampanya süresiz ertelendi

'ın yardım kampanyası süresiz olarak ertelendi. Koronavirüs salgını ortaya çıkmasa 'ta, bağış kampanyası düzenleyecek taraftarlardan kulübe destek olmaları talep edecekti.

'ın yardım kampanyası süresiz olarak ertelendi. Koronavirüs salgını ortaya çıkmasa 'ta, bağış kampanyası düzenleyecek taraftarlardan kulübe destek olmaları talep edecekti. Bazı yöneticiler liglerin başlamasıyla, bazı yöneticiler ise salgının tamamen üstesinden gelinince kampanyanın yapılmasını teklif ederken; ancak Başkan Çebi daha gerçekçi yaklaşarak, "Hastalık gitse bile insanlar maddi olarak çok sıkıntı çekecek. 2020 yılında böyle kampanya olmaz" dediği öğrenildi.
  1. 24.3.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Kampanya süresiz ertelendi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN