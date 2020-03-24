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24 Mart 2020, Salı
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’e başkan desteği

Boateng’e başkan desteği

'ın  yıldızı 'in İtalyan eşi Satta'nın yaşadığı psikolojik durum nedeniyle Başkan ile özel bir görüşme yaptığı belirtildi.

'ın yıldızı 'in İtalyan eşi Satta'nın yaşadığı psikolojik durum nedeniyle Başkan ile özel bir görüşme yaptığı belirtildi. Ganalı oyuncuyla görüntülü olarak görüşen Çebi'nin, "Sen ya da eşin Milano'ya gidip ne yapacaksınız? Zaten şu anda gidemezsin. Sakin olun, burada hepimiz daha güvendeyiz. Evden çıkmayın, sen ve ailen bize emanetsiniz" dediği bildirildi. Boateng'in de bu görüşmenin ardından gitme kararından vazgeçtiği belirtildi.
  1. 24.3.2020
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