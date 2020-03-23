Kariyerine Çin'de devam eden Beşiktaş'ın eski futbolcusu Anderson Talisca, yeni dövmesiyle dikkat çekti. Brezilyalı yıldız, 2016 yılında Beşiktaş formasıyla eski takımı Benfica'ya attığı frikik golündeki topa vuruş anını sırtına dövme yaptırdı.
Beşiktaş'ın eski yıldızı Anderson Talisca yaptığı paylaşımla sosyal medyayı salladı! Kariyerini Çin Ligi ekiplerinden Guangzhou Evergrande'de sürdüren Brezilyalı futbolcu, 13 Eylül 2016 tarihinde Benfica ile Beşiktaş arasında Luz Stadı'nda oynanan Şampiyonlar Ligi mücadelesinde attığı frikik golünü sırtına dövme yaptırırken, bunu sosyal medya hesabından paylaştı.
BENFICA TARAFTARINI ÇILDIRTMIŞTI!
Beşiktaş'ın o sezon Benfica'dan kiraladığı Talisca, eski takımına karşı oynadığı ilk maçta fileleri havalandırırken, karşılaşma da 1-1'lik beraberlikle sonuçlanmıştı. Talisca attığı golün ardından büyük sevinç yaşayınca rakip takım futbolcuları ve taraftarları tarafından tepki çekmişti.
- 23.03.2020
- Güncelleme: 23.03.2020 20:13
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Talisca, Benfica'ya attığı frikik golünün dövmesini yaptırdı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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