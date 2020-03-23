Talisca, Benfica'ya attığı frikik golünün dövmesini yaptırdı!

Beşiktaş'ın eski yıldızı Anderson Talisca yaptığı paylaşımla sosyal medyayı salladı! Kariyerini Çin Ligi ekiplerinden Guangzhou Evergrande'de sürdüren Brezilyalı futbolcu, 13 Eylül 2016 tarihinde Benfica ile Beşiktaş arasında Luz Stadı'nda oynanan Şampiyonlar Ligi mücadelesinde attığı frikik golünü sırtına dövme yaptırırken, bunu sosyal medya hesabından paylaştı.

BENFICA TARAFTARINI ÇILDIRTMIŞTI!

Beşiktaş'ın o sezon Benfica'dan kiraladığı Talisca, eski takımına karşı oynadığı ilk maçta fileleri havalandırırken, karşılaşma da 1-1'lik beraberlikle sonuçlanmıştı. Talisca attığı golün ardından büyük sevinç yaşayınca rakip takım futbolcuları ve taraftarları tarafından tepki çekmişti.