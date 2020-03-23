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23 Mart 2020, Pazartesi
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, 'ya attığı frikik golünün dövmesini yaptırdı!

Talisca, Benfica'ya attığı frikik golünün dövmesini yaptırdı!

Kariyerine Çin'de devam eden 'ın eski futbolcusu Anderson , yeni dövmesiyle dikkat çekti. Brezilyalı yıldız, 2016 yılında Beşiktaş formasıyla eski takımı 'ya attığı frikik golündeki topa vuruş anını sırtına dövme yaptırdı.

'ın eski yıldızı Anderson yaptığı paylaşımla sosyal medyayı salladı! Kariyerini Çin Ligi ekiplerinden Guangzhou Evergrande'de sürdüren Brezilyalı futbolcu, 13 Eylül 2016 tarihinde ile Beşiktaş arasında Luz Stadı'nda oynanan Şampiyonlar Ligi mücadelesinde attığı frikik golünü sırtına dövme yaptırırken, bunu hesabından paylaştı.

BENFICA TARAFTARINI ÇILDIRTMIŞTI!

Beşiktaş'ın o sezon Benfica'dan kiraladığı Talisca, eski takımına karşı oynadığı ilk maçta fileleri havalandırırken, karşılaşma da 1-1'lik beraberlikle sonuçlanmıştı. Talisca attığı golün ardından büyük sevinç yaşayınca rakip takım futbolcuları ve taraftarları tarafından tepki çekmişti.

  1. 23.03.2020
  2. Güncelleme: 23.03.2020 20:13
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