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23 Mart 2020, Pazartesi
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Sağlık ligden daha önemli!

Sağlık ligden daha önemli!

Başkanı , A Spor'a yaptığı açıklamada, "Erteleme için tercih edilmiş ama bu bir temennidir. Gelişmelere göre mayıs olur, yine ertelenir. Bu sonra tartışılacak bir durumdur. Sağlık önemli, virüsün ekonomik etkisi ne ki?” diye konuştu.

Beşıktaş Başkanı , liglerin durumu ve korona virüs ile ilgili konuştu. A Spor'a açıklamalar yapan Çebi, "Ligin ertelemesi için tarihleri tercih edilmiş ama bu bir temennidir. Gelişen duruma göre mümkünse olur ama mümkün değilse mayıs olur, ligler ertelenir, bunlar tartışılır. Liglerin durumu sonra tartışılacak durumdur" dedi. "Umursamaz tavırlar sergilersek bu virüs bizim için büyük sorun olur" ifadesini kullanan başkan şöyle devam etti:

TEST YAPMIYORUZ
"Biz kulüp olarak 65 yaş üstü üyelerimizle iletişim halindeyiz. Gençlerden yardım almalarını sağlamaya çalışıyoruz. Bunu diğerlerine de tavsiye ederim." Başkan Ahmet Nur Çebi, sporculara test yapılması hakkında sorulan bir soruya da "Koronavirüs testini futbolculara yapmayı düşünüldü ancak bunu yasal yollarla yapmamız gerekiyor, hükümete karşı gelmek doğru olmaz. Devletin dışında yapılan Koronavirüs testlerine sıcak bakmıyorum" cevabını verdi.

YABANCI OYUNCULARI UYARDIK
Sıyah-beyazlı yönetici ayrıca "Yabancı futbolcuların ülke dışına çıkmasına müsaade etmiyoruz. Bu bir tatil değil, bir karantina. Bu karantina onlar için de geçerli. Çocuklarını görmek isteyenler var ancak çocuklarının sağlığı için, onların da gönüllerini alarak durumu yönetmeye çalışıyoruz" dedi.

PARA DÜŞÜNEMEYİZ
'le ilgili sözlerine devam eden Ahmet Nur Çebi "Ülke insanının sağlığı ve yaşamlarını devam ettirmeleri daha önemli. Şu an için spor ikinci planda kalıyor. Biz gerekli tedbirleri alıyoruz. Tedbir bizden, takdir Allah'tan. Bu kulüplerde ne yöneticiler, ne başkanlar abuk subuk kontratlarla kulüpleri zor durumda bırakmış, virüsün ekonomik etkisi ne ki. Varsın bu duruma da katlanalım" ifadelerini kullandı.

  1. 23.3.2020
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