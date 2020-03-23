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23 Mart 2020, Pazartesi
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'a müjdesi Ada'dan geldi!

Beşiktaş'a transfer müjdesi Ada'dan geldi!

Sezon başında İngiltere takımlarından 'den kiralık olarak kadroya katılan 'den 'a müjdeli haber geldi. İngiliz devinin önümüzdeki sezon Mısırlı futbolcuya kadroda yer vermeyi düşünmediği bildirildi.

ekiplerinden 'ta gelecek sezonun kadro yapılanma çalışması başladı. 'ın raporuna göre hareket eden siyah-beyazlı kurmaylar, nokta atışı hamlelerle takımı güçlendirmenin planlarını yapıyor. Kiralık futbolcularla ilgili karar aşamasında olan Beşiktaş'ta sezon başında takıma katılan gösterdiği performansla teknik heyetin gözüne girdi. Sergen Yalçın'ın da olumlu rapor verdiği Mısırlı yıldızı gelecek sezon da kadrosunda tutmak isteyen siyah-beyazlılara müjdel haber İngiltere'den geldi. Oyuncunun bonservisini elinde bulunduran takımı Arsenel'in Elneny'i gelecek sezon kadrosunda düşünmediği belirtildi.

ARTETA KADRODA DÜŞÜNMÜYOR
İngiliz basınında yer alan haberlere göre 'de teknik direktör Mikel Arteta 5 futbolcunun biletini kesti. Arteta'nın aralarında Mohamed Elneny'nin de yer aldığı 5 kişilik oyuncu grubunu idarecilere bildirdiği ve gelecek sezon bu isimleri kadroda düşünmediğini belirttiği vurgulandı. Arteta'nın belirlediği isimler arasında Mohamed Elneny, Mustafi, Kolasinac, Mkhitaryan ve Sokratis yer alıyor.

Beşiktaş'ın sezon başında kiraladığı Mohamed Elneny, bu sezon 28 resmi maçta froma giydi ve 2 asist yaptı.

  1. 23.03.2020
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