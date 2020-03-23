Beşiktaş'a transfer müjdesi Ada'dan geldi!

Sezon başında İngiltere Premier Lig takımlarından Arsenal'den kiralık olarak kadroya katılan Mohamed Elneny'den Beşiktaş'a müjdeli haber geldi. İngiliz devinin önümüzdeki sezon Mısırlı futbolcuya kadroda yer vermeyi düşünmediği bildirildi.
Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ta gelecek sezonun kadro yapılanma çalışması başladı. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın raporuna göre hareket eden siyah-beyazlı kurmaylar, nokta atışı hamlelerle takımı güçlendirmenin planlarını yapıyor. Kiralık futbolcularla ilgili karar aşamasında olan Beşiktaş'ta sezon başında takıma katılan Mohamed Elneny gösterdiği performansla teknik heyetin gözüne girdi. Sergen Yalçın'ın da olumlu rapor verdiği Mısırlı yıldızı gelecek sezon da kadrosunda tutmak isteyen siyah-beyazlılara müjdel haber İngiltere'den geldi. Oyuncunun bonservisini elinde bulunduran Premier Lig takımı Arsenel'in Elneny'i gelecek sezon kadrosunda düşünmediği belirtildi.
ARTETA KADRODA DÜŞÜNMÜYOR
İngiliz basınında yer alan haberlere göre Arsenal'de teknik direktör Mikel Arteta 5 futbolcunun biletini kesti. Arteta'nın aralarında Mohamed Elneny'nin de yer aldığı 5 kişilik oyuncu grubunu idarecilere bildirdiği ve gelecek sezon bu isimleri kadroda düşünmediğini belirttiği vurgulandı. Arteta'nın belirlediği isimler arasında Mohamed Elneny, Mustafi, Kolasinac, Mkhitaryan ve Sokratis yer alıyor.
Beşiktaş'ın sezon başında kiraladığı Mohamed Elneny, bu sezon 28 resmi maçta froma giydi ve 2 asist yaptı.
- 23.03.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Beşiktaş'a transfer müjdesi Ada'dan geldi! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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