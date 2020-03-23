Beşiktaş Kulübü ve UNİBJK’den koronavirüse karşı önlem
Beşiktaş Kulübü, 65 yaş ve üstündeki üyelerinin evlerinden çıkmaması için Üniversiteli Beşiktaşlılar Derneği ile iş birliği yaptı.
Beşiktaş'ta dünyayı ve Türkiye'yi etkisi altına alan koronavirüse karşı çalışmalar devam ediyor. 65 yaş üzeri ve kronik rahatsızlığı olanlara yönelik sokağa çıkma kısıtlaması sonrası Beşiktaş Kulübü de bu yaş grubundaki üyelerine yardımcı olabilmek adına Üniversiteli Beşiktaşlılarla bir kampanya düzenledi. Siyah-beyazlı kulüpten, 65 yaş ve üzerindeki üyelere mesaj gönderilip, karantina süresi boyunca 05445651903 nolu telefonu arayıp kulüple irtibata geçerek, eczane ve market alışverişlerinde Üniversiteli Beşiktaşlılar aracılığı ile yardım edilebileceği ifade edildi.
- 23.03.2020
- Galatasaray'ın transfer listesi sızdı! İşte Fatih Terim'in yeni gözdeleri
- Terim yıldız avında Galatasaray'a yeni Zidane!
- Galatasaray'a 25 milyon Euro'luk transfer bütçesi!
- Hangi ilde ne kadar Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor taraftarı var! İşte cevabı...
- Fenerbahçe'ye koronavirüs açıklaması sonrası destek mesajları!
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Beşiktaş Kulübü ve UNİBJK’den koronavirüse karşı önlem haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.