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22 Mart 2020, Pazar
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Beşiktaş, Liverpool'dan Nathaniel Clyne'ı gündemine aldı

Sağ bekte Douglas'tan umduğunu bulamayan yönetimi, 35 yaşına giren ’e destek olacak bir isim arayışına girdi. Siyah-beyazlıların, ’la sözleşmesi sezon sonu bitecek 29 yaşındaki İngiliz bek ile temasa geçtiği öğrenildi.

'ta harekatı sürüyor. Bir yandan önümüzdeki sezon kadrosunu gençleştirmeyi düşünen siyah-beyazlılar, diğer yandan da özellikle savunma bölgesini tecrübeli isimlerle güçlendirmek istiyor.

'e destek olacak bir sağ bek transfer etmek isteyen Beşiktaş'ın 'la sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan ile temas kurduğu bildirildi. 29 yaşında basacak olan Clyne'i 'a scout olarak Beşiktaş'ta göreve başlayan kardeşi Gürsoy'un önerdiği öğrenildi.

Yönetimin bütçe konusunu çözmesi ve bu transferi gerçekleştirmesi durumunda, bu sezon takıma herhangi bir katkısı bulunmayan Douglas'a sezon sonunda ülkesine dönmesi için kolaylık sağlanacağı bildirildi.

  1. 22.3.2020
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