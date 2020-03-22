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22 Mart 2020, Pazar
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'tan 'e ret!

Beşiktaş'tan Jeremain Lens'e ret!

Dünyadayı saran ve ülkemizde de etkisini günden güne artıran koronavirüs nedeniyle bazı futbolcularda ülkelerine dönmek için kulüplerine talepte bulunuyor. 'ta Ganalı yıldız Kevin-Prince Boateng'in ardından yıldız bir ismin de ülkesine dönmek üzere yönetime başvurduğu ancak olumsuz yanıt aldığı öğrenildi. İşte detaylar...

'ta, Kevin Prince Boateng'in yanı sıra 'in de belirli bir süre için ülkesine dönmek üzere yönetime başvurduğu ortaya çıktı. Tecrübeli futbolcunun, koronavirüs tehdidi nedeniyle lige verilen arayı ülkesi 'da geçirmek istediği, ancak yönetimden olumsuz yanıt aldığı belirlendi.

Yapılan görüşmede Hollanda'nın koronavirüs konusunda ciddi bir tehdit altında olduğunu dile getiren Beşiktaşlı yöneticilerin, Lens'ten kesinlikle 'da kalmasını istedikleri kaydedildi. Yönetimden olumsuz yönde cevap alan yetenekli oyuncunun bireysel çalışmalarını evinde sürdürdüğü ifade edildi.

  1. 22.03.2020
  2. Güncelleme: 22.03.2020 13:24
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