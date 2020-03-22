Beşiktaş'tan Jeremain Lens'e ret!
Dünyadayı saran ve ülkemizde de etkisini günden güne artıran koronavirüs nedeniyle bazı futbolcularda ülkelerine dönmek için kulüplerine talepte bulunuyor. Beşiktaş'ta Ganalı yıldız Kevin-Prince Boateng'in ardından yıldız bir ismin de ülkesine dönmek üzere yönetime başvurduğu ancak olumsuz yanıt aldığı öğrenildi. İşte detaylar...
Beşiktaş'ta, Kevin Prince Boateng'in yanı sıra Jeremain Lens'in de belirli bir süre için ülkesine dönmek üzere yönetime başvurduğu ortaya çıktı. Tecrübeli futbolcunun, koronavirüs tehdidi nedeniyle lige verilen arayı ülkesi Hollanda'da geçirmek istediği, ancak yönetimden olumsuz yanıt aldığı belirlendi.
Yapılan görüşmede Hollanda'nın koronavirüs konusunda ciddi bir tehdit altında olduğunu dile getiren Beşiktaşlı yöneticilerin, Lens'ten kesinlikle İstanbul'da kalmasını istedikleri kaydedildi. Yönetimden olumsuz yönde cevap alan yetenekli oyuncunun bireysel çalışmalarını evinde sürdürdüğü ifade edildi.
- 22.03.2020
- Güncelleme: 22.03.2020 13:24
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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