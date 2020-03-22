Beşiktaşlı sporcular böyle seslendi! 'Evde kal'
Beşiktaş Kulübünün sporcuları, sosyal medyadan yayınladıkları video ile yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında herkese 'evde kal' çağrısı yaptı.
Siyah-beyazlı kulübün Twitter hesabından "Amatör şube sporcularımızdan mesaj var; evim güzel evim" başlığıyla yayımlanan videoda, Beşiktaş'ın çeşitli branşlarında görev yapan sporcular yer aldı.
Siyah-beyazlı sporcular, "Kendiniz ve sevdikleriniz için lütfen evden çıkmayın. Hepimizi, herkesi koruyalım. Krizi fırsata çevirip ailemizle vakit geçirelim. 14 maddelik kurala uyuyoruz ve evde kalıyoruz" ifadelerini kullandı.
Amatör Şube sporcularımızdan mesaj var; #EvimGüzelEvim ?? pic.twitter.com/clophGjE7n— Beşiktaş JK (@Besiktas) March 22, 2020
- 22.03.2020
- Güncelleme: 22.03.2020 15:12
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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