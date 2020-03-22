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22 Mart 2020, Pazar
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Beşiktaşlı sporcular böyle seslendi! 'Evde kal'

Beşiktaşlı sporcular böyle seslendi! 'Evde kal'

Kulübünün sporcuları, sosyal medyadan yayınladıkları video ile yeni tip (Kovid-19) tedbirleri kapsamında herkese 'evde kal' çağrısı yaptı.

Siyah-beyazlı kulübün Twitter hesabından "Amatör şube sporcularımızdan mesaj var; evim güzel evim" başlığıyla yayımlanan videoda, 'ın çeşitli branşlarında görev yapan sporcular yer aldı.

Siyah-beyazlı sporcular, "Kendiniz ve sevdikleriniz için lütfen evden çıkmayın. Hepimizi, herkesi koruyalım. Krizi fırsata çevirip ailemizle vakit geçirelim. 14 maddelik kurala uyuyoruz ve evde kalıyoruz" ifadelerini kullandı.

  1. 22.03.2020
  2. Güncelleme: 22.03.2020 15:12
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