Beşiktaş'ın eski yöneticisi Numan Ceyhan'da koronavirüs tespit edildi! - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
22 Mart 2020, Pazar
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'ın eski yöneticisi 'da koronavirüs tespit edildi!

Beşiktaş'ın eski yöneticisi Numan Ceyhan'da koronavirüs tespit edildi!

Dünyayı saran koronavirüs, spor camiasında da birçok isme bulaştı. Dün Fenerbahçe Beko'nun takımda koronavirüs belirtilerinin olduğunu açıklaması sonrasında şimdi de 'ın eski bir yöneticisi ve eşinin koronavirüse yakalandığı öğrenildi. İşte detaylar...

Kulübü eski yöneticilerinden ve eşi koronavirüse yakalandı. İş adamı Ceyhan'ın virüsü yurt dışından kaptığı açıklandı. Üzücü haberi Numan Ceyhan'ın bir arkadaşı sosyal medya hesabından açıkladı. İşte o açıklama...

"Az önce işadamı Numan Ceyhan aradı, yurt dışı temaslı biri aracılığıyla eşi ve kendisinin korona pozitif çıktığını paylaştı, "Yakın çevremize duyurduk ama lütfen başkalarına bulaştırmadan son 15 günde temas ettiğimiz herkes test yaptırsın, kendilerini karantinaya alsınlar" dedi."

  1. 22.03.2020
  2. Güncelleme: 22.03.2020 15:13
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