Beşiktaş'ın eski yöneticisi Numan Ceyhan'da koronavirüs tespit edildi!
Dünyayı saran koronavirüs, spor camiasında da birçok isme bulaştı. Dün Fenerbahçe Beko'nun takımda koronavirüs belirtilerinin olduğunu açıklaması sonrasında şimdi de Beşiktaş'ın eski bir yöneticisi ve eşinin koronavirüse yakalandığı öğrenildi. İşte detaylar...
Beşiktaş Kulübü eski yöneticilerinden Numan Ceyhan ve eşi koronavirüse yakalandı. İş adamı Ceyhan'ın virüsü yurt dışından kaptığı açıklandı. Üzücü haberi Numan Ceyhan'ın bir arkadaşı sosyal medya hesabından açıkladı. İşte o açıklama...
"Az önce işadamı Numan Ceyhan aradı, yurt dışı temaslı biri aracılığıyla eşi ve kendisinin korona pozitif çıktığını paylaştı, "Yakın çevremize duyurduk ama lütfen başkalarına bulaştırmadan son 15 günde temas ettiğimiz herkes test yaptırsın, kendilerini karantinaya alsınlar" dedi."
- 22.03.2020
- Güncelleme: 22.03.2020 15:13
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Beşiktaş'ın eski yöneticisi Numan Ceyhan'da koronavirüs tespit edildi! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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