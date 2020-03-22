Atan-tutan iyi olacak
Teknik direktör Sergen Yalçın'ın yönetime verdiği raporda, "Atanımız ve tutanımız iyi olmalı, buna özen göstermeliyiz" dediği öğrenildi.
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, yeni sezon transfer çalışmaları doğrultusunda yönetime verdiği raporda iki bölgeye özellikle hassasiyet gösterilmesini istedi. Özellikle forvet ve kaleci konusundaki fikirleri hala sabit olan başarılı teknik adam, aynı şekilde stoper ve ön libero konusunda da ilk başta söylediklerinin arkasında olduğunu yineledi. İlk günden beri, "İyi bir takımın atanı ve tutanı çok iyi olmalı" diyen Sergen Yalçın, yönetimden iyi bir kaleci ve ceza sahasında yakaladı mı kesinlikle gole çevirecek bir forvet istiyor. Sergen Yalçın'a göre, kaleci ve forvetin yanı sıra oyun aklı olacak 10 numarada riske girmemek gerekiyor. Sergen için Elneny'nin yerine alınacak oyuncuyla, Vida'nın yerine gelecek stoper; yazdığı listede yer alan 10-15 oyuncu arasından seçilebilir.
TELEKONFERANS TOPLANTISI YARIN
Beşiktaş'ta liglerin tatil edilmesi, Sergen Yalçın'ın transfer raporunu yönetime erken vermesini sağladı. Başarılı teknik adam daha önce hazırladığı listeyi milli maç arasından sonra yönetime sunacaktı. Sergen, transfer raporunu Başkan Ahmet Nur Çebi ile transferden sorumlu yöneticiler Emre Kocadağ ve Erdal Torunoğulları ile paylaştı. Sergen'in raporu üzerinden yönetiminin bir çalışma yapacağı ve yarın telekonferans yöntemiyle kulübün en tepesindeki 4 ismin bu raporu değerlendireceği bir toplantı yapılacağı öğrenildi.
- 22.3.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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